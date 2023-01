Luis Miguel se reconcilia con el amor

No es por intrigar pero Luis Miguel está planeando irse a vivir a Madrid hasta nuevo aviso. Amigos cercanos al ídolo dicen que anda buscando opciones de compra por allá, pues el piso que alquiló en julio pasado ya no es compatible con sus planes.



La más fuerte de sus motivaciones es que su relación con Paloma Cuevas ya está restaurada y fortalecida después de la rumorada crisis que los distanció a finales de 2022. Trascendió que ella quería estar en un sitio cercano a sus hijas Paloma y Bianca Ponce Cuevas, de 11 y 14 años respectivamente; y él quería irse a esquiar con sus amigos como siempre lo hace en los inviernos. Ese fue solamente un símbolo de las diferencias de intereses que podría tener la pareja, a pesar de los fuertes lazos pasionales.



Sus conceptos de estructuras familiares son muy distintos: Luismi no conoce de uniones fraternales y Cuevas viene de familia conservadora donde el concepto de arraigo a los suyos es regla de conducta desde muchas generaciones atrás. Como en las telenovelas, les ganó el anhelo y él termino por irla a buscar; la reconciliación fue sencilla. Como sucede en muchos casos, el recalentado fue intenso, incluso logrando que “El Sol” se haya puesto a buscar casa en la lujosa zona de La Moraleja, donde ninguno de los hogares cuesta menos de 10 millones de euros. Lo mismo viven políticos que toreros o intelectuales famosos en esa área.



Habrá que ver si realmente el intérprete de “La incodicional” tiene intención de formalizar su romance, o será un momento más de entusiasmo en su vida sentimental. Entre que si son peras o manzanas, la prensa rosa de la madre patria persigue incluso al padre de Paloma para cuestionarlo sobre la relación de su hija con el cantante. El señor, ya mayor, se concreta a explicar que son solamente amigos desde hace muchos años. Al fin padre, no podría nunca exponer la reputación de su hija y su compadre.



La parte productiva del asunto es que Luis Miguel enamorado produce música. Así es, el intérprete “La chica del bikini azul” cocina lanzamiento discográfico y gira. Una vez más un escándalo en la vida privada del cantante “oportunamente” se hace viral cuando él está a punto de reactivar su trabajo musical. Sólo al principio de su carrera no necesitó de ruido mediático alrededor de su privacidad.



Luis Miguel Gallego Basteri, nacido en San Juan de Puerto Rico (1970), fue criado desde pequeño en México. Grabó su primer álbum a los 12 años y a los 15 recibió su primer Grammy, fichado por Warner a los 17. Antes, álbumes como “1 + 1 = Enamorados”, “Directo al corazón”, “Decídete o palabra de honor”, lo habían consagrado como figura absoluta del panorama musical mexicano. Su posición le abrió las puertas del cine e intervino en las películas “Ya nunca más” y “Fiebre de amor” (1984). Incluso grabó con Sheena Easton el tema “Me gustas tal como eres”, en un intento por acceder al mercado americano, tema por el que recibiría un premio Grammy.



Tras su fichaje con Warner y comenzar una estrecha colaboración con Juan Carlos Calderón, en 1986 editó “Soy como quiero ser”, que le reportó ocho discos de oro y cinco de platino. En 1988 vio la luz “Un hombre busca una mujer”, cuya edición vino acompañada de una extensa gira por Sudamérica; el álbum se convirtió en todo un éxito, incluso en Estados Unidos, donde Luismi consiguió mantenerse durante más de un año en los primeros puestos de la lista latina del Billboard.



De ahí en adelante, todo fue escándalo. Mucho éxito, por supuesto. Luis Miguel siempre se las arregla para que el halo de misterio en su carrera sea constante. Como sea, Luismi siempre es noticia, nunca afirma o niega, él sólo sugiere y deja que el río suene… ya todo lo demás, es lo de menos.



Para cerrar el fin de semana, algunas notitas cortas: Hay almas cuyo temple romántico cambia cada fin de mes. Este es el caso de Gerard Piqué, quien después de todo el escándalo mediático de su separación con Shakira y su romance con Clara Chía, ahora sorprende con nueva conquista. Se rumora que se le ha visto más de una ocasión con otra dama, se trata de una abogada penalista de 25 años llamada Julia Puiggali. Para muchos, karma; otros no lo creen y el exfutbolista español solamente se hace sordo a los rumores.



Después de 15 años de ausencia en los escenarios, RBD regresa con gira mundial. La legendaria agrupación pop rodará por Brasil, México y Estados Unidos de agosto a diciembre de este 2023, comenzando en Texas, para finalizar en el Foro Sol de la CDMX. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez preparan ya lo que será su esperado regreso, que según cuentan, estará aderezado por un disco conmemorativo de despedida y dos temas inéditos. Millones de dólares serán los dividendos de este acontecimiento musical y seguramente no será el final.



PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Actor que se rajó de ser parte del elenco de una obra de teatro porque su novia celosa no le dio permiso?



RESPUESTA: Danilo Carrera.



PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Cantante y actriz mexicana quien está siendo sutilmente cortejada para actuar en una serie de la televisión española?