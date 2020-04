LOS SECRETOS REVELADOS POR LA PANDEMIA…

No es por intrigar pero... Lupita D’Alessio está a punto de dar una gran sorpresa musical, después de casi 10 años de tratar de convencerla y crear el giro adecuado para grabar un disco en vivo con el famoso y socorrido concepto de Primera Fila.

Todo parece indicar que esta vez sí se va a poder. Se lo tenían muy guardadito pero en esta temporada de aislamiento, debido a la emergencia sanitaria, las negociaciones se facilitaron y llegaron a buen fin.

La Leona dormida nunca pernocta realmente, siempre está preparando historias y fórmulas para sorprender al público.

Mucho se habló de que podría haber una segunda parte de su controversial bioserie, pero eso no va a suceder. Luego se rumoró que Lupita podría regresar a la actuación en un personaje, especialmente escrito para ella, en una nueva telenovela, que producirá el experimentado Nacho Sada.

Alguien más por ahí argumentó que sería un nuevo disco, con boleros clásicos y trío con lo que Lupita regresaría a los estudios de grabación… Y con la novedad de que no será nada de todo eso sino un disco acústico con sus éxitos, que se grabará en junio y del que ya se inició la preproducción. Serían 14 temas los incluidos en este Primera fila que se había esperado, por tanto tiempo.

Según cuentan algunos de los involucrados, en el repertorio de éxitos que se interpretarán en este concepto están casi todos los hits que alcanzaron numero uno de popularidad, en su momento. “Acariciame”, “Ese hombre”, “Mudanzas”, “Mi corazón es un gitano”, “Punto y coma”, “Ese fue tu error”, “De parte de quién”, “Ni guerra ni paz”, “Lo siento mi amor”, entre muchas otras clásicas que han sido éxito de la que para muchos es la mejor intérprete de México…

La parte de las colaboraciones no está totalmente definida porque Lupita no es precisamente adoradora de los duetos o tríos. No obstante, el concepto requiere de voces invitadas. Cantar junto a tal presencia escénica es toda un compromiso y reto.

Así es como han surgido nombres, como Yuri, Thalía, Emmanuel, Pandora, Carlos Baute, Alejandra Fernández y Matute, pero nada está establecido y mucho menos confirmado… Lo único que seguramente sucederá es que este disco será un acierto.

Mientras, la D’Alesssio disfruta de su refugio en Cancún, en donde dedica muchas horas del día a hacer ejercicio, arreglar su jardín y hacer videollamadas, con sus hijos o nietos.

Alguien por ahí le propuso escribir un libro de anécdotas de su vida, y parece ser que ella lo está evaluando y tal vez pudiera suceder…

Esta gran artista ha hecho de todo y muy bien siempre. Su permanencia está a prueba, hasta de caídas personales…

El pasado 10 de marzo Lupita cumplió 66 años de edad. Desde que inició, en su natal Tijuana, nunca se detuvo, de escalar y superar peldaños.

“Mi corazón es un gitano” (1971) la llevo directo al Festival OTI en 1978, en donde inmortalizó su interpretación de “Como tú”.

Ha sido más de medio siglo de triunfos consistentes. Más de 50 discos grabados, varias películas, cientos de giras, innumerables telenovelas, todos los premios que se le pueden otorgar a una cantante brillante…

La magia de la D’Alessio está vigente, porque su música es universal y su estilo único e irrepetible. Hoy por hoy disfrutarla en concierto es una cátedra de sensibilidad y entrega…

La noticia de saberla en una nueva grabación, de sus grandes hits, en vivo, es una renovada oportunidad de permitirse la reconquista de un clásico. Lupita D’Alessio es icono de la historia musical mexicana y ya todo lo demás es lo de menos…

Esta emergencia sanitaria ha puesto en aislamiento a casi toda la población del mundo, aparentemente ha paralizando la vida.

El Covid-19 ha ocasionado psicosis pero también ha traído consigo una oleada de creación colectiva.

El arte nunca se detiene del todo. Y los grandes de la música no se están quietos con nada.

Yuri ya tiene clientes en la mira para hacer un acústico virtual, a beneficio de miles de familias mexicanas que se han quedado desvalidas, ante el paro económico que la mencionada pandemia ha producido.

La adorable jarocha tiene casi todo listo para realizar este miniconcierto, en menos de una semana. Lo que se logre de patrocinios se donará en despensas, tratamientos médicos y artículos de primera necesidad a quienes realmente viven al día. Esos para quienes dejar de trabajar repentinamente los deja vulnerables y sin ninguna protección o garantía.

Este tipo de obras humanitarias de los artistas los proyectan mas grandes e idolatrados.

Gracias a Yuri por su arte y solidaridad…

LOS SECRETOS REVELADOS POR LA PANDEMIA…

Los famosos no pierden la posibilidad de expresión que dan las redes sociales y se divierten haciendo transmisiones en vivo, comentarios sobre sus planes a futuro y hasta revelaciones íntimas.

Yuri nos demuestra lo experta ama de casa que resultó, trapeando y limpiando vidrios de ventanas.

Ilse Salas y Mariana Treviño platican de sus momentos de convivencia en camerinos.

Ricky Martin le corta el cabello a su pareja.

Thalía nos deleita con su recreación de María Félix (en su aniversario luctuoso).

Sebastián Rulli cocina y limpia la casa con su novia Angelique Boyer, mientras Sebastián Yatra conversa con el sacerdote con quien hizo la primera comunión.

Pero también hubo malas noticias, Eugenio Derbez expresaba su pesar y tristeza ante la intempestiva muerte de Gustavo Rodríguez (escritor, gammer y director) de muchos programas de comedia de la televisión mexicana… QEPD.

Para quienes gustan de la navegación cibernética, con fines de esparcimiento, hay noticias especiales en www.eluniversal.com.mx Esta ocasión sobre los detalles desconocidos, de los conocidos que han quedado al descubierto con el aislamiento…

PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Nombre de la cantante mexicana quien quiere hacer en mayo un gran concierto a beneficio de todos los que han perdido la estabilidad financiera tras esta pandemia?

RESPUESTA DE LA SEMANA PASADA: Alejandra Guzmán.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Nombre del actor, quien está terminando de escribir y montar (vía remota) con su director de cabecera, un monólogo sobre la pandemia que vivimos?

