¿Quiénes son los líderes más valiosos?

Luis Durán*

La respuesta obvia es que los que dan mejores resultados. Sin embargo, si la respuesta fuera siempre tan sencilla y fácil de encontrar, todas las organizaciones tendrían éxito y siempre tendrían resultados positivos. Escribíamos en nuestra última columna sobra la importancia de la integridad en las empresas y cualquier organización. La realidad es que el líder es el que pone el rumbo y lleva al éxito o al fracaso a su organización. Y si bien ya hemos comentado con claridad que ese liderazgo debe de estar fundamentado en la integridad, vale la pena revisar cuáles estilos de liderazgo son los más efectivos. Sobre todo, en épocas de crisis como la que estamos viviendo.

Según Bain and Company, la firma global de consultoría, hay cuatro características de liderazgo que miden la efectividad de los líderes: confianza, compromiso, inclusión y un enfoque en el bien mayor. Después de numerosos estudios y casos de éxito, estos rasgos han demostrado que se traducen en un rendimiento superior de las organizaciones. Es difícil imaginar cómo un líder puede tener éxito, sobre todo en procesos de transformación, sin tener grandes fortalezas en cada una de estas facetas. Por otro lado, muchos expertos que van desde la escuela de negocios de la Universidad de Harvard hasta las grandes firmas de consultoría como el Boston Consulting Group (BCG), nos dicen que hay entre 5 y 7 tipos de liderazgo. Los 5 más comunes son: Liderazgo Autoritario, Participativo, Delegativo, Transaccional y Transformacional. Y la pregunta obligada en estos tiempos de COVID es si hay algún tipo de liderazgo más efectivo para los retos que estamos viviendo. Los líderes son personas a las que, en términos generales, les gusta enfrentar retos, pero como ya hemos visto en esta columna, las historias de las grandes empresas están llenas de fracasos por no identificar oportunidades o cambios radicales en sus productos y/o sus mercados. En estos meses de pandemia hemos visto como hay líderes que se quedan paralizados ante la situación que estamos viviendo. No hacen nada nuevo o diferente que les permita enfrentar la nueva realidad con éxito. Estos líderes están destinados al fracaso. También existe la tentación de enfocarse principalmente a ahorrar en gastos y costos, lo cual es absolutamente necesario. Cuando se habla tanto de esta tendencia y que todo se convierte en enfoque a reducir, recuerdo un consejo de mi padre que me decía “la solución no es gastar menos, es ganar más”. Todos los ejecutivos que nos consideramos capaces debemos enfocarnos a tener la organización más eficiente posible. Sin duda. Pero el cambio transformacional SIEMPRE viene del crecimiento.

¿Cuál es la manera más efectiva de fomentar el crecimiento en estos tiempos de incertidumbre y tantos cambios? Recientemente la firma de inversiones inglesa Boost and Co publicó un ensayo con los tipos de liderazgo que más han tenido éxito en esta pandemia, así como los que menos. Quizá a nadie sorprende que los liderazgos que no han tenido éxito son los Autocráticos y los Transaccionales. Un líder autocrático o meramente transaccional no inspira y es muy difícil fomentar la innovación tan necesaria en estos tiempos, donde el éxito pasado más que ayudar, probablemente estorba. Por otro lado, los líderes que han tenido mejores resultados y los que están posicionando a sus organizaciones de manera más efectiva para crecer y vencer los obstáculos, son los líderes Transformacionales y Participativos. Un líder Transformacional desafía e inspira a la organización para buscar nuevos caminos con un sentido de propósito y pasión. Crea una visión de lo que aspira a ser, y comunica esta idea con efectividad en la organización. De la mano de un liderazgo Participativo, donde todos los involucrados se sienten parte de los retos y las soluciones, las organizaciones se adaptan a un medio ambiente complejo y cambiante con agilidad y velocidad.

Hoy más que nunca, es importante reflexionar en lo que se necesita hacer para tener éxito y, aunque siempre hay circunstancias diferentes, es claro que los líderes deben de ser principalmente transformadores. El crecimiento no va a venir de hacer las mismas cosas, de la misma manera que se hicieron en el pasado, aunque se tenga un enfoque importante a la eficiencia y reducción de costos. La tendencia a seguir enfatizando lo que ya funcionó y construir sobre experiencias familiares es siempre alta. Sobre todo en organizaciones muy tradicionales. No todos los líderes tienen estas características, pero con humildad y con un enfoque integral hacia toda la organización, se pueden hacer estos cambios que permitirán vencer los enormes retos de esta nueva realidad y lograr cosas verdaderamente extraordinarias.

* Director General de Strategy Primus y Presidente de la Comisión Nacional de Educación de la COPARMEX, @LuisEDuran2