Lucero, más de moda que nunca

No es por intrigar, pero Lucero prepara un espectacular cierre de 2022, prolongado con un 2023 que se vislumbra impactante.



Como ya es costumbre en la carismática estrella, sus pasos profesionales no sólo están bendecidos, sino además estratégicamente planeados. Este año que corre lo cerrará muy probablemente estrenando un EP con algunos duetos que fueron remasterizados y recién salidos del horno para darse a conocer de uno en uno, al estilo mercadeable de la actualidad.



Los acontecimientos en la vida profesional de “La novia de América” no dejan de dispararse al infinito. Su gira “Hasta que se nos hizo”, acompañada de Manuel Mijares, ha sido un triunfo de taquillas y tienen fechas vendidas para mucho tiempo. Lo que inició como una entretenida bohemia de pandemia terminó en una maravilla de oferta de taquilla. Este 4 de septiembre se presentarán nuevamente en el Auditorio Nacional.



Se sabe extra oficialmente que ya se grabó un disco conmemorativo de este concepto del dueto más inesperado de la década. No tiene fecha de publicación pero ya está hecho. Exesposos, estrellas consagradas, voces inmejorables y personalidades enigmáticas juntas; era lógico el triunfo. Afortunadamente se escaparon de volver a hacer “El retador” porque esta segunda temporada no va muy bien. Lejos quedaron los tiempos en los que la primera emisión de ese concurso fue un éxito, con Itatí Cantoral y los mencionados cantantes como críticos.



Lo que nadie sabe es que la encantadora Lucero regresará a la actuación en marzo de 2023, se ha comprometido para hacer una serie que no tiene título todavía, pero se sabe que es de corte musical y manifactura de época. Posiblemente sea transmitida por ViX+. Se sortean nombres para sus galanes: Yahir, Fernando Carrillo y Pablo Montero están entre los prospectos.



Lucero ha sido referente de grandes éxitos en melodramas. Desde sus inicios en “Chispita” (1982) hasta “Carita de ángel “ (Brasil 2016), pasando por “Lazos de amor “ (1995), “Alborada” (2005), “Mañana es para siempre” (2008) y, por supuesto, “Por ella soy Eva” (2012). La actriz ha destacado como proveedora de altos ratings y aceptación popular.



Verla de regreso más de 10 años después de su último éxito de telenovela en México será todo un acontecimiento, sobretodo ahora que en esta década la renombrada estrella se ha dedicado a reforzar y enriquecer su trabajo musical. Logró ventas inmejorables con álbumes como “Lucero en concierto” (2013), “Aquí estoy” (2014) y el mega hit “Enamorada con banda” (2017), hasta llegar a “20y20” (2020). Ahora, como intérprete independiente, sin firma con ningún sello disquero, ha logrado más repercusión que nunca. Ha roto récords de distribución y venta digital, vistas millonarias en redes sociales y conciertos multitudinarios.



Lucero está más de moda que nunca, así que cualquier cuestión que la rodee, es noticia. Telenovelas, giras, discos y hasta declaraciones suyas se hacen virales en redes sociales instantáneamente. Así es como se conserva la vigencia en el negocio del entretenimiento, por más de 40 años de carrera, ya todo lo demás es lo de menos…



Y para cerrar el fin de semana, unas notitas cortas:



Aseguran que Christian Nodal no se borró los tatuajes referentes a su ex Belinda de la cara. No obstante, una fuente cercana al cantautor asegura que tiene la intención de hacerlo. “Incluso ya se está sometiendo a pruebas con un especialista para resolverlo poco a poco”, dijo esta voz femenina, quien es su empleada.



Aseguran que ya hay remplazo ejecutivo para el puesto de Dirección de contenidos y programación en TV Azteca que dejó vacante la señora Sandra Smester. Se trata de un brillante exdirector de un área similar en otra televisora. A quien sea que tome esa responsabilidad le tocará “revivir un muerto” en los pasillos del Ajusco, hay que hacer limpia creativa hasta en los camerinos. Si no fuera así, los ratings estarían en otras cifras de preferencia popular y las ventas patrocinadas no irán en picada. La situación es muy sencilla: darle apoyo y carta libre a los que sí saben hacer entretenimiento y es que es increíble que teniendo toda la infraestructura necesaria no le atinen a las cabezas que hagan televisión atractiva, mientras la competencia sigue creciendo inmejorablemente.



PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Primera actriz que prepara espectaculares sorpresas para el homenaje a la trayectoria de su madre?

RESPUESTA: Sylvia Pasquel.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Cantante y actor a quien se le han caído contratos tras su desprestigio por causa de sus adicciones?