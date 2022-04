Escribo estas líneas mientras todavía no cierran todas las casillas. A estas alturas muchos ciudadanos han denunciado reparto de despensas en la Ciudad de México, personas que pasaban lista, funcionarios invitando a votar, compra de votos, acarreo (especialmente de los adultos mayores). Nada que nos sorprenda, pero todo ilegal y sin embargo, el gobierno ha descalificado al Instituto Nacional Electoral de principio a fin.



La descalificación al INE no cesará y nuestra defensa tampoco debe terminar. Se trata de una institución que debemos cuidar, no por los integrantes que la componen, con quienes podemos o no estar de acuerdo, sino a la institución autónoma que es fruto del esfuerzo de millones de mexicanos y mexicanas durante la transición democrática.



¿Qué es lo que sigue después de la revocación, es decir, después del 10 de abril? Independientemente de los resultados, debemos mirar hacia adelante. Pienso, en este momento, en cinco tareas, en 5+1 en las que debemos mirar y que requerirán nuestra organización para poder generar una fuerza ciudadana que permita poner los límites que no se quieren poner desde el gobierno que, además, violan la división de poderes. Estas tareas requerirán también un sentido de valentía que puede no ser tan sencillo, pero cuando se responde por la Patria siempre valdrá la pena el esfuerzo.



Advierto que cada una de las tareas que tenemos en los próximos meses van acompañadas de una condena de “traición a la patria” por parte del gobierno de Morena, condena a la que nos haremos acreedores nada más por el hecho de no pensar igual a lo que dice el gobierno. Que el Presidente de la República te acuse de traidor a la patria no es cosa menor, es una aseveración que refleja la falta de límites que polariza e instala el discurso de odio. Por eso es tan importante que cada ciudadano y cada ciudadana considere lo importante que es elevar el patriotismo para estos años, porque se va a necesitar.



5+1 son las tareas que en política tendremos que resolver valientemente:



1. La Reforma Energética, bueno, así se le dice; en realidad es la Ley Barttlet y debe rechazarse.

2. Con el Poder Judicial hay un pendiente a resolver. No estaría mal pedir al ministro presidente Arturo Zaldívar que —desde el lugar donde esté— informe y aclare esa posible trampa que con el cambio de criterio se provocó y que se está denunciando; que en realidad hubo ocho votos y no siete por la Inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica por lo que no se necesitaría presentar amparos al respecto.

3. Elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

4. Aprovechando las secuelas del proceso de revocación, seguramente se presentará, a manera de venganza, una iniciativa de Reforma Electoral con la posible desaparición del INE o de sus facultades.

5. Tendremos también que mirar la parte internacional. Lo que está sucediendo a nivel mundial nos compete a todos y no podemos creer que no tiene repercusiones para México.



Así es que a prepararnos todos, que el país nos llama. Para mañana, no tengo ninguna duda de votar en contra de esta ocurrencia que es la Ley Bartlett y que es un peligro para México. Afortunadamente para esta sesión, está unida la oposición.



Pero dije 5 más 1. La tarea adicional, que en ningún caso debe ser entendida como menor, consiste en prepararnos, en muchos órdenes, para el 2024. De ello dependerá el México de los próximos tiempos.

Diputada federal