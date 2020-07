Cuando el Gobierno no da información acerca del número de muertos relacionados al combate a las drogas y al crimen organizado

Por: Laura Atuesta (@atuesta_laura) y Samantha Pérez Dávila (@ysamanthap) (CIDE/PPD)

No queda duda de que la estrategia militarizada emprendida por el gobierno de Felipe Calderón en contra del crimen organizado es considerada una estrategia fallida. Sin embargo, hay que reconocer que durante su sexenio se hizo un esfuerzo por informar a la población acerca de los homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado, los cuales fueron clasificados como resultado de enfrentamientos, agresiones contra la autoridad o ejecuciones. En el 2011, esta información se publicó en la página de Presidencia con el nombre de “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial” o “Base Presidencial”. Esta base agregaba dichos fallecimientos por municipio por mes, sin ofrecer más detalle acerca de las circunstancias en las cuales habían ocurrido los eventos. Después de recibir numerosas críticas por la metodología utilizada y tras el cambio de gobierno, esta Base de datos fue eliminada de la página y desde entonces, el gobierno no ha otorgado información al respecto. [1]

Algunos años después, el Programa de Política de Drogas (PPD) del CIDE hizo pública una base de datos, denominada (Base CIDE-PPD) la cual incluye a detalle información específica de los eventos incluidos en la “Base Presidencial” (Atuesta, Siordia y Madrazo, 2016)[2]. Investigadores del PPD han utilizado en varios estudios la información de esta base para entender qué pasó durante el sexenio de Calderón. Por ejemplo, para analizar las dinámicas propias del crimen organizado a través de la identificación de sus fragmentaciones y alianzas y su efecto en la violencia (Atuesta y Pérez-Dávila, 2016)[3]; o para estudiar la evolución del crimen organizado y la violencia a través del análisis de los narcomensajes dejados al lado de los cuerpos ejecutados (Atuesta, 2016).[4] Además, esta base también ha sido utilizada para analizar el efecto de los operativos de seguridad en el incremento de la violencia (Atuesta, 2018) o para identificar cuáles son los incentivos de las fuerzas de seguridad para iniciar un enfrentamiento con los supuestos grupos del crimen organizado (Madrazo, Calzada y Romero, 2018)[5]. Si bien esta información ha enriquecido la discusión de las consecuencias de las estrategias de seguridad basadas en la militarización, el panorama se queda trunco pues no hay información posterior al 2011.

Ante esta falta de datos, surge una gran necesidad de encontrar fuentes de información o utilizar las ya existentes para seguir analizando el fenómeno de la violencia que se vive en el país. En colaboración con El Universal y Google News, el PPD está explorando la posibilidad de utilizar la base de datos de “Defunciones” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la base de “Incidencia delictiva” del Secretariado Ejecutivo (Secretariado) -ambas públicas - para medir la violencia relacionada con el crimen organizado. Ninguna de estas bases de datos incluye una categoría específica de “homicidio relacionado con el crimen organizado” dado que esta categoría jurídicamente no existe. Sin embargo, sí incluyen homicidios, lo que nos puede servir para hacer una aproximación a los homicidios presuntamente relacionados con actividad delincuencial.

Para este ejercicio tomamos las tres bases (la del INEGI, la del Secretariado y la del CIDE-PPD), y las comparamos a nivel nacional y por estado. Dado que la base CIDE-PPD solo está disponible desde diciembre del 2006 a noviembre del 2011, utilizamos este periodo de tiempo para hacer la comparación.

Antes de presentar los resultados, cabe aclarar lo siguiente. Primero, el 87 por ciento de los homicidios incluidos en la Base CIDE-PPD son catalogados como “ejecuciones”, es decir, cuerpos encontrados que, dada la forma en cómo fueron asesinados, fueron catalogados como relacionados con presunta actividad delincuencial. De este total, el 74 por ciento fueron asesinados con arma de fuego. Por ello, un primer ejercicio, después de realizar la comparación entre las tres bases, fue comparar los homicidios incluidos en la Base CIDE-PPD con los homicidios registrados en la base de “Defunciones” del INEGI que fueron perpetuados con arma de fuego.

Segundo, las tres bases tienen diferencias importantes. Mientras que la base del INEGI se compone de las defunciones registradas (y por ende, presuntos homicidios registrados) y se alimenta de registros administrativos generados por las entidades federativas, los datos del Secretariado Ejecutivo se refieren a los presuntos delitos de homicidio registrados en las carpetas de investigación (o averiguaciones previas como se conocían anteriormente) generadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas. La Base CIDE-PPD, por su parte, está compuesta por eventos relacionados con presunta actividad delincuencial en los cuales pudo haber (o no) muertos. Por lo tanto, al agregar el número de muertos en cada evento, podemos calcular el número de fallecimientos relacionados con presunta actividad delincuencial. El problema es que esta nueva categoría, tal como se explicó arriba, no hace parte del código penal y no debería existir ya que proviene de una clasificación ad hoc realizada por instancias federales de seguridad pública (Atuesta et al., 2016)[6].

Primero, en la Gráfica 1 analizamos los presuntos homicidios registrados en la base de “Defunciones” del INEGI con los homicidios reportados por el Secretariado y los homicidios reportados en la Base CIDE-PPD. Las tendencias de las tres bases son similares, aunque, como era de esperarse, los homicidios reportados por el INEGI son mayores a los de la Base CIDE-PPD y, en la mayoría de los periodos, a los reportados por el Secretariado. Los homicidios de la Base CIDE-PPD (homicidios relacionados con el crimen organizado) llegan a representar hasta el 66 por ciento de los homicidios del INEGI y el 88 por ciento del total de las carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso reportadas en el Secretariado (abril de 2011).

Esto nos lleva a concluir que la mayoría de la violencia en este país está relacionada con el crimen organizado.



Gráfica 1. INEGI, PPD y Secretariado

La información de homicidios por arma de fuego sigue la misma tendencia de la base CIDE-PPD.

Como ya mencionamos, ya nos habíamos percatado de que la mayoría de homicidios en la base CIDE-PPD fueron realizados con arma de fuego, así que fuimos un poco más allá y analizamos si esto también ocurría en la base de Defunciones del INEGI. Al comparar solamente los homicidios por arma de fuego reportados en el INEGI con la base CIDE-PPD nos dimos cuenta de que la tendencia es muy similar (ver Gráfica 2): en promedio para todo el periodo analizado (2007-2011), los homicidios de la base CIDE-PPD corresponden al 74 por ciento de los homicidios por arma de fuego reportados por el INEGI.[7] La comparación también se realizó con otras causas de muerte (por arma blanca, intervención legal, agresión, tortura) pero ninguna de éstas permite predecir tan bien los homicidios relacionados con el crimen organizado como aquellos perpetuados con arma de fuego.

Gráfica 2. INEGI arma de fuego, PPD, armas blancas, intervención legal, agresión y tortura.

A falta de datos oficiales, un vistazo a los datos del INEGI.

¿Qué significa esto? Al no tener información del gobierno que nos permita realizar análisis sobre la violencia relacionada con el crimen organizado, los datos del INEGI pueden ser explorados para conocer el comportamiento de los homicidios relacionados con presunta actividad delincuencial. A pesar de tratarse solamente de una aproximación, las tendencias son muy similares y esto puede utilizarse para tener una idea de cómo evoluciona la violencia relacionada al crimen organizado y al combate al mismo. Sólo se observan dos periodos (en abril y octubre 2011) en donde los homicidios reportados por la Base CIDE-PPD son mayores a los reportados por el INEGI lo que puede deberse a un subregistro por parte del INEGI o a un sobre reporte en la base CIDE-PPD.

No obstante, hay que analizar esta información con cautela. A nivel nacional las tendencias son muy similares, tal como lo observamos en la Gráfica 2. Pero a nivel estatal y/o municipal, la aproximación no es tan precisa. Para realizar este análisis, observamos el comportamiento de las dos bases de datos en los 32 estados y sacamos nuestras conclusiones.

Al analizar el comportamiento de las bases de datos a nivel estatal, observamos que los estados se comportaban de tres maneras. Primero, están aquellos estados en donde hubo mucha violencia relacionada con el crimen organizado; es decir, en donde ambas bases se comportan de manera muy similar. Segundo, están aquellos donde, a pesar de que hay violencia relacionada con el crimen organizado, existen otros tipos de violencia. En estos estados los datos del INEGI sobrepasan a los del CIDE-PPD. Y por último, están los estados en donde hubo bajos niveles de violencia relacionada con el crimen organizado y por lo tanto, los datos del CIDE-PPD siguen tendencias muy diferentes.

Estados con alta violencia relacionada con el crimen organizado.

En la mayoría de estos estados, los homicidios por arma de fuego reportados por el INEGI sirven como aproximación para estimar el comportamiento de los homicidios relacionados con la delincuencia organizada. Tal es el caso de Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. No obstante, en algunos periodos de tiempo, principalmente en periodos de alta violencia, la base de datos del INEGI sobrereporta o subreporta el número total de homicidios registrado en la Base CIDE-PPD. Tal como lo muestra la Gráfica 3, en el caso de Chihuahua, a partir del 2010, el reporte de homicidios reportado por el INEGI es mayor que el registrado en la Base CIDE-PPD. Caso contrario es el de Tamaulipas donde a partir del 2010, el registro de la Base CIDE-PPD es mayor que aquel reportado por el INEGI. Pero, aunque existe una brecha importante entre el número de homicidios, los aumentos y los descensos se dan al mismo tiempo.

Gráfica 3. INEGI y CIDE PPD - Tamaulipas

Estados en donde existen otros tipos de violencia. Existen entidades federativas como el Estado de México, Puebla o la Ciudad de México (antes Distrito Federal) en las cuales la violencia relacionada con el crimen organizado no es la principal violencia observada. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene cifras significativas de violencia y criminalidad urbana que no necesariamente están relacionadas con el crimen organizado (ver Gráfica 4). Casos similares se observaron en Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí o Tlaxcala. En estos estados, los homicidios por arma de fuego reportados por el INEGI son mayores a los reportados en la Base CIDE-PPD. Gráfica 4. INEGI y CIDE PPD - Distrito Federal



Estados con pocos niveles de violencia Por último, en los estados donde se observan bajos niveles de violencia (ver el eje de las Y donde el número de muertos es menor que en los casos anteriores), los homicidios por arma de fuego reportados por el INEGI no sirven para predecir los homicidios relacionados con crimen organizado reportados por la Base CIDE-PPD. Éste es el caso de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Hidalgo y Querétaro. La Gráfica 5 muestra el caso de Aguascalientes, en la cual se observan discrepancias importantes entre las dos bases de datos. Gráfica 5. INEGI y CIDE PPD - Aguascalientes



En conclusión, sí podemos utilizar los homicidios por arma de fuego reportados en la Base de Defunciones del INEGI para tener una aproximación de la tendencia de los homicidios por presunta actividad delincuencial, pero esta comparación sólo la podemos hacer a nivel nacional. Si quisiéramos hacer la comparación a nivel estatal y/o municipal, tendríamos que tener en cuenta los otros tipos de violencia que experimentan los estados y los picos de violencia relacionada con el crimen organizado para poder corregir las inconsistencias que pudieran sesgar los análisis de violencia realizados con dichas bases. Por último, vale la pena seguir analizando las diferencias que se encontraron entre los estados. Si bien cada estado tiene cierta autonomía en materia de seguridad pública, a nivel federal existe una estrategia de combate al crimen organizado que permea a todos los estados. Si la violencia no es la misma, la receta tampoco lo debe ser.