La UNAM: un oasis académico en México

Por: Luis Felipe Rodríguez Jorge

En 1966 terminé la preparatoria en mi natal Mérida y quería seguir una carrera en las ciencias. Había muy pocas carreras científicas en Mérida y lo lógico era irse a estudiar a la Ciudad de México. Pero yo la había visitado y se me hacía con demasiado tráfico y contaminación. Así que me inscribí en Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Yucatán. Pasé de panzazo y no quedé satisfecho.

Un amigo muy querido, Ricardo Alayola Rosas, estudiaba ya Física en la UNAM y me convenció de que presentara el examen de admisión. Lo presenté a fines de 1966; fui aceptado. A partir de 1967 disfrutaba ya de los cursos y actividades de la Facultad de Ciencias.

Sin embargo, había algo en el aire que llevaría al movimiento de 1968. Yo me regresé a Mérida y recuerdo que el 3 de octubre mi papá me llevó un periódico donde aparecía la noticia de la matanza de Tlatelolco.

Poco a poco, la UNAM se fue reactivando y tuve la fortuna de interactuar con grandes profesores. En la docencia tomé clases con don Juan de Oyarzábal. En lo que respecta a la investigación, todos estábamos orgullosos de que el Dr. Marcos Moshinsky era maestro de la Facultad. En la extensión de la cultura tuve la fortuna de aprender mucho del Dr. Luis Estrada, figura clave de la divulgación científica

Al final me faltaba la tesis de licenciatura y la Dra. Silvia Torres-Peimbert aceptó dirigirme y me explicó que para seguir en la investigación tenía que doctorarme. En 1973 no había programas de doctorado de Astronomía en México, pero afortunadamente me aceptaron en Harvard.

Al regresar a México en 1979 experimenté dos problemillas. El primero era que al ser el primer mexicano en especializarse en la radioastronomía, todos me veían como un bicho raro. El segundo problema era que empecé a colaborar con el Dr. Jorge Cantó, un destacado astrofísico teórico. Nos acusaban de que trabajábamos en bola. El tiempo demostró que yo presagiaba cambios. Ahora la astronomía es multimensajero y se estudian los astros con todo lo que se puede. También se trabaja como regla en colaboraciones que pueden ir de unas personas a cientos o inclusive miles.

La Junta de Gobierno me nombró director del Instituto de Astronomía para el periodo 1980-1986. Fueron años muy difíciles. La burocracia universitaria era, y sigue siendo, muy pesada y absorbe todo el tiempo que uno le da. Terminado mi periodo como director regresé de tiempo completo a las labores académicas. La UNAM sigue siendo un oasis académico en nuestro complicado país.

Con el tiempo, la UNAM nos apoyó a un grupo de sus investigadores a desarrollar un nuevo polo en la ciudad de Morelia. Ahí se creó el Centro de Radioastronomía y Astrofísica que luego se transformó en Instituto. En todo este tiempo, la Fundación UNAM ha sido componente indispensable para las tareas sustantivas.



Investigador Titular del Instituto de Astronomía y en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica