Salta Marko Cortés ante fuga panista

Tan tremendo lío se traen en el PAN de Veracruz. Nos dicen que el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, tuvo que entrarle al quite con la crisis de su bancada en el Congreso del estado y darles un jalón de orejas a ocho de sus legisladores, quienes conformaron una bancada “independiente”. Según nos explican, los diputados afines al recién depuesto dirigente estatal José de Jesús Mancha y al exgobernador Miguel Ángel Yunes tienen la amenaza de un proceso de expulsión y por consiguiente su orfandad política, por lo que ahora, ante actos de “rebeldía”, don Marko tuvo que hacer presencia y comenzar con un diálogo en vías de devolver las ovejas al redil. ¿Será que más vale malos por conocidos que buenos por conocer?

¿Regresa Calderón a la tierra donde legó violencia?

Nos platican que el próximo sábado el expresidente Felipe Calderón Hinojosa tiene previsto asistir a Uruapan, Michoacán, a la instalación de una asamblea para la integración de la plataforma política de México Libre donde, nos adelantan, no será muy bien recibido. Lo anterior, nos señalan, debido a que en su estado natal más de un grupo le ha expresado rechazo por sus acciones del pasado, específicamente la llamada “guerra contra el narco” que inició en tierras michoacanas, generando en diversos puntos, entre ellos Uruapan, una violenta respuesta criminal de la que no ha podido recuperarse al ser uno de los municipios más lacerados por el número de homicidios dolosos. Incluso, nos recuerdan que en Uruapan se empezó a fraguar la rebelión panista en contra del grupo político del entonces presidente, por lo que su visita, si asiste, no pasará desapercibida, pero tampoco será bienvenida. Tal vez, nos señalan, a don Felipe ya se le olvidó que nadie es profeta en su propia tierra.

Le aplauden en busca de recursos

Los halagos y aplausos que recientemente recibió el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel (PRI), durante un evento con la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa, nos revelan, no fueron únicamente un acto de admiración, sino más bien un mensaje para que les ayude a conseguir recursos federales extraordinarios para fin de año. Lo anterior, nos dicen, ha sido postulado en los corrillos políticos, debido a la fama de buen negociador de don Quirino y que el propio rector de esa casa de estudios, Juan Eulogio Guerra, ha expuesto que requiere de 560 millones de pesos para cubrir las dos últimas quincenas del año y el pago de los aguinaldos a docentes y administrativos. Como dicen por ahí, el interés tiene pies.

El Mijis hace valer sus “influencias”

El que sigue dando de que hablar, nos comentan, es el diputado local de San Luis Potosí Pedro Carrizales Becerra, esta vez debido a que como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local dio su “voto de calidad” para desempatar la votación en dicha comisión y darle cauce a su iniciativa por la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Anteriormente, nos recuerdan, la Comisión de Puntos Constitucionales desechó la despenalización y la calificó como “improcedente”, pero ahora, con este visto bueno, sólo resta la decisión de la Comisión de Salud del Poder Legislativo. ¿Podrá El Mijis cantar victoria?

