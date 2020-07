Le llega la hora a El Bronco. ¿Quién podrá ayudarlo?

El próximo 15 de julio, nos recuerdan, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre la procedencia, o no, de la controversia constitucional promovida por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, para evitar que el Congreso local lo sancione a él y a su secretario General de Gobierno, Manuel González, por desvío de recursos públicos para que El Bronco pudiera ser candidato presidencial independiente en 2018. El tema, nos detallan, es que hasta hoy Rodríguez Calderón ha logrado “patear el bote” para posponer o evitar su destitución, con jugadas legales ante la Suprema Corte y maniobras políticas en el Congreso, de modo que el PAN se ha convertido en su principal defensor, al rechazar un castigo severo contra él y su segundo, con el argumento de que no pueden dejar a Nuevo León en la ingobernabilidad en momentos de crisis sanitaria, por lo que sólo sugieren una pena económica. ¿Le seguirá sonriendo la suerte? Ya lo veremos.

Una estafa... ¿con las tres equis?

En Saltillo, Coahuila, nos dicen, las alertas se encendieron luego de que a través de las redes sociales una supuesta Productora de Cine para Adultos lanzó una convocatoria para contratar actrices eróticas: mujeres de 18 a 50 años que, supuestamente, tras enviar su curriculum vitae y ser entrevistadas, podrían ganar entre 8 mil y 32 mil pesos mensuales. El problema, nos dicen, es que debido al actual contexto de crisis económica y desempleo por la pandemia, dicho llamado cayó de extraño y hubo quienes alertaron que detrás podría estar el delito de extorsión, o algunos más graves, por lo que pidieron al edil Manolo Jiménez (PRI) poner más atención y trabajar en la prevención del delito, además de solicitar que la Fiscalía General de Coahuila, a través de su Policía Cibernética, no deje encendido un posible foco rojo.

...Y en la pandemia, los que no se ponen de acuerdo

Nos cuentan que en Baja California Sur hay preocupación, sobre todo en La Paz, debido al aumento de contagios de Covid-19, que a tres semanas de la reactivación económica no cesan y, por el contrario, dejan ver la nula coordinación entre la Federación, los municipios y el Consejo Estatal de Seguridad en Salud, que encabeza el gobernador Carlos Mendoza Davis (PAN). Ejemplo del desorden, nos hacen ver, fue la apertura de playas, que volvieron a cerrar ante un desbordado aforo o, bien, lo relativo al transporte público, sobre el que apenas hace un par de días anunciaron que volverían a instalar filtros para vigilar que no se exceda el número de pasajeros permitido. Ahogado el niño, que no quieran tapar el pozo, se escuchó a modo de reclamo desde el acuario del mundo.

Juguito de naranja, para líder michoacano

A quien se traen entre cejas en tierras tarascas, nos platican, es a Manuel Antúnez Oviedo, delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, ya que militantes y líderes municipales del partido descubrieron que en lugar de atender sus labores, se la pasa viajando al extranjero y otras entidades, actitud que se suma a sus repetidas confrontaciones con exdirigentes de MC, alcaldes y exediles. Pero eso no es todo, nos dicen, pues en el cuarto de guerra naranja también lo responsabilizan de no tener diputados locales, ya que los habría ahuyentado por su mala actitud. Todas estas quejas, nos señalan, de cara a las elecciones 2021, es cuando se verá si don Manuel acumula más enemigos políticos que aliados.

En la imagen: Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL