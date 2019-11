¿Iron Man al rescate de Guanajuato?

Nos platican que el polémico alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro (PAN), se hizo acompañar de un “superhéroe” en la base de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que desató el enojo de los regidores de oposición, al calificar el acto como una “bufonada” debido al contexto de violencia que vive la ciudad. Así, nos cuentan, después de que el edil desayunó con el actor Eduardo Mosqueda, imitador de Robert Downey Jr., quien da vida al personaje de Iron Man, y se fotografió con él en diversos escenarios, la regidora priista María Esther Garza no dudó en afirmar que a don Alejandro le faltó seriedad en el tema. Ante las duras críticas, nos señalan, el alcalde intentó salir al paso destacando la labor social del imitador, quien, dijo, “en una promoción de los derechos de la infancia” se reunió con pacientes del Centro de Atención Múltiple y además visitó las oficinas de la Policía Preventiva. Al parecer, nos hacen ver, para don Alejandro el problema de inseguridad es pura fantasía.

Con 11 denuncias, aboga por privacidad

El exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, nos cuentan, anda furioso con las autoridades federales. El asunto, nos explican, es que a don Roberto —quien acumula al menos 11 denuncias, entre ellas por enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero— no le gusta que su nombre aparezca en los expedientes abiertos en su contra y ahora, además de ampararse de posibles detenciones y otros actos de la justica, quiere que las autoridades federales ordenen que su nombre no sea exhibido, con el argumento de que ello vulnera la protección de sus datos personales. Sin embargo, nos explican, un juez ya le aclaró, palabras más, palabras menos, que no invente. ¡Auch!

Morenistas hidalguenses se ponen los guantes

Quienes se subieron al ring, nos hacen saber, fueron los morenistas en Hidalgo, Ricardo Baptista González, coordinador de esa fracción parlamentaria y presunto operador político del grupo Universidad, y el legislador Víctor Osmind Guerrero. La disputa, nos comentan, salió a la luz luego de que don Ricardo aseguró que no reconocen a su colega como integrante del partido porque desde hace tiempo se encuentra alejado de los municipios, valores y causas guinda. Incluso, nos señalan, afirmó que don Víctor se excusa en que tiene detrás al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, con lo cual, refirió, el funcionario estatal viola la Constitución y la soberanía del estado, al entrometerse en la autonomía de la Legislatura y de la mayoría morenista. Habrá que ver de qué cuero salen más correas.

De campesinos a cazadores... de diputados

Desde Sinaloa, nos comentan, los agricultores se declararon enemigos de la coordinadora de Morena en el Congreso de la Unión, Nancy Yadira Santiago, y de sus compañeros de bancada. Ello, nos explican, porque después de que se recortaron 17 mil millones de pesos del presupuesto federal a este sector, la legisladora afirmó que los dirigentes agrarios sólo están protestando porque estaban acostumbrados a tomar parte de ese dinero. Frente a tales declaraciones, nos refieren, el dirigente del Congreso Agrario Permanente, Agustín Espinoza, calificó de traidores a los diputados y convocó a sus agremiados a encararlos en la vía pública o ir a sus hogares para exhibirlos por no cumplir su palabra de apoyarlos. ¡Qué tal!





Alejandro Navarro con Iron Man. TOMADA DE FACEBOOK