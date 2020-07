Lo bueno permanece

Mientras se anuncia con bombo y platillos mañana sábado el regreso del Tianguis del Chopo, con medidas extremas de seguridad que, no obstante, llevarán a los menos afortunados a la tumba, porque como en León, Guanajuato, ahí la vida no vale nada y menos con la pandemia, algunos se frotan las manos pensando vender lo desde hace mucho invendible en materia de vinilos, CD y videorocks.

Los que no arriesgan su vida para ir al tamal, porque comprar discos a precios estratosféricos, ni pensarlo, y menos en estos tiempos donde es mejor tener para comer que para agenciarse discos “de colección” para guardar, han empezado tarde a disfrutar las bondades de Spotify, como por ejemplo la considerable discografía de Tift Merritt o el último disco del reencuentro de The Cars, con la exquisita “Take another look”.

Otras de las búsquedas para los que disfrutan el pop profesional es un raro álbum del cantante de Mott The Hopple, Ian Hunter (All the good wants are taken) que trae la fantástica y poco conocida “Captain Void ‘N’ The Video Jets” o los Classics Masters de Martita Davies y Los Motels. Todo es cuestión de buscarle a complementos de discografías impensables.

Otro encontronazo con la calidad reserva 1997 es “Low down man” y “Wild flowers”, de los poco reconocidos miembros británicos de la Steve Gibons Band, tomadas del álbum Any road up & rollin on.

Rock que no pasa de moda por su calidad melódica.

Los acreditados “This is…” son lo mejor para adentrarse a las sorpresas como los dedicados a Magazine, Mick Ronson, Zappa, o Missing Persons.

El pasado del rock hispano de alto calibre, digamos 18 años atrás, brilla en álbumes de colaboraciones como el Jaime Urrutia y amigos (Calamaro, Loquillo, Bunbury) que se despachan, entre otras, la magnifica “Dónde estás”. Y unos vampiros argentinos, los de Vilma Palma, entonan la pegajosa “Bye bye”, también conocida como “Déjame”.

Otra opción es la cumbre y el abismo representado por Los New York Dolls, cuyo segmento de corta vida (apenas dos álbumes) se puede seguir en la primera y única temporada de Vynil, dirigida por Martin Scorsese y amigos, e inmediatamente prohibida y cancelada porque develaba los interiores corruptos drogadictos y sexistas de la industria del disco, cuando el glamour reinaba en medio de la locura de los excesos.

Esto y mucho más con la opción de ver lo inimaginable en YouTube, es gratis.



