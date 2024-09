"El Sol" brilla con amor, shows y música nueva

No es por intrigar pero Luis Miguel nuevamente está envuelto en rumores de boda.

Por cuarta ocasión en el año, varias publicaciones en Hispanoamérica aseguran que Paloma Cuevas y El Sol se casaron. Esta vez, los argumentos se basan en la delicada salud de Don Valeriano Cuevas, padre de la novia de Luismi, quien cumplió 91 años el pasado 30 de mayo.

Según algunos medios del corazón en España, esta es la razón por la que los compadres-novios habrían decidido precipitar su unión legal.

Otra versión sugiere que podrían haber contraído matrimonio para celebrar su segundo aniversario de relación, pues cuentan que su noviazgo comenzó desde agosto de 2022.

Amigos en común aseguran no haber sido invitados a la supuesta boda. El hecho que ha generado especulaciones es que, tras salir de cenar en un restaurante japonés, Luis Miguel se quitó un anillo de la mano derecha y lo guardó en el bolsillo izquierdo de su gabardina.

Hay que considerar que una argolla de matrimonio no se usa en la mano derecha, sino en la izquierda. Además, no es muy del estilo de Luis Miguel comprometerse, ya que la única vez que ha formado una familia fue con la madre de sus hijos, Aracely Arámbula (aunque no se casaron). El tiempo lo dirá.

En el ámbito profesional, el ídolo continúa triunfando en su gira 2023-24, que parece haberse extendido hasta mediados de 2025. Hasta este momento, lleva casi 180 conciertos y aún faltan más: 117 en EU y Canadá, 36 en Sudamérica, 10 en Centroamérica y el Caribe y 15 en Europa. Próximamente, volverá a presentarse en Argentina, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Chile, España, para cerrar de nuevo en México, entre octubre y noviembre.

Desde 2017, no ha lanzado música nueva. En ese año, publicó el disco titulado México por siempre (éxitos de mariachi). Desde entonces, los rumores sobre el estreno de tres nuevas canciones antes de acabar año no cesan. Algunos dicen que ya tiene grabadas y masterizadas 12 canciones pop y 10 de mariachi. Otros aseguran que ha decidido grabar nuevos temas ahora que ha reconectado con algunos compositores españoles. Sus clásicos no cansan, pero sí se extraña su música nueva.

Nacido en San Juan, Puerto Rico (1970), Luismi fue criado desde pequeño en México. Grabó su primer álbum a los 12 años y a los 15 recibió su primer Grammy, siendo fichando por Warner a los 17.

En 1986 lanzó Soy como quiero ser, que le otorgó ocho discos de oro y cinco de platino, y en 1988 lanzó Un hombre busca una mujer, con el que el cantante se mantuvo por más de un año en los primeros puestos de la lista latina de Billboard. El Sol siempre es noticia.

El 20 de octubre a las 20:30 horas por Las Estrellas se estrenará la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, que estará al aire durante 10 semanas, con la conducción de Omar Chaparro y Marisol González. Todo parece indicar que Yuri ha quedado fuera del panel de investigadores, dando paso al regreso de Anahí.

El retorno de la hermosa integrante de RBD tras más de una década de ausencia ha sido emocionante. Estará acompañada por otros tres investigadores que repiten la experiencia: Juanpa Zurita, Martha Higareda y Carlos Rivera.

Tras la reconciliación sentimental en su tercera vuelta de Cristian Castro y Mariela Sánchez, hay fuertes rumores de que ella se hará cargo de sus finanzas. La fortuna del Gallito feliz se estima en más de 25 millones de dólares. Tal vez esta es la razón por la que Verónica Castro no está del todo convencida de esta relación, que podría incluir la administración financiera por parte de Mariela.

Pregunta de la semana pasada: ¿Actriz que podría protagonizar el musical Cabaret?

Respuesta: Itatí Cantoral.

Pregunta de la semana: ¿Cantante colombiana que aparentemente está dándose una nueva oportunidad en el amor con un modelo argentino de 30 años?