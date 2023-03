Gracias a Ellas

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es imperativo guiar nuestra atención hacia las mujeres de México. Con la cautela de no abonar a una visión propagandística o lucrativa del movimiento feminista, reconozco que sigue siendo necesario hablar de los derechos de las mujeres, porque aún hay mucho por lo que luchar y la responsabilidad de construir una sociedad más justa e igualitaria es de todas y todos.



Por tanto, me gustaría compartir con todos ustedes un poco de lo que la protesta de las mujeres de nuestro país ha ganado para todos en los últimos años. Basta ya de polarizar a nuestra sociedad, el reconocimiento de los derechos de las mujeres no nos roba derechos a los demás, sino lo contrario: nos defiende a todos.



En la teoría de los derechos humanos hay algo que se conoce como interseccionalidad y que las mujeres de nuestro país han entendido muy bien: buscamos reconocer y proteger todos los ámbitos de la vida humana. Este movimiento se extiende y protege a otros sectores de la sociedad, en tanto que defienden sus derechos no sólo como mujeres, sino también como personas racializadas, con discapacidad, trabajadoras, privadas de la libertad, periodistas, menores de edad, adultas mayores, integrantes de la comunidad LGBT, migrantes, defensoras de los derechos humanos y un sin fin de vivencias más que son parte de la vida de todos. Incluso, el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, tuvo su origen en una huelga de mujeres trabajadoras en Nueva York que reclamaban primero que nada, el reconocimiento de sus derechos laborales.



En el ámbito actual del derecho de nuestro país hemos alcanzado mayores niveles de igualdad tanto para hombres como mujeres, con figuras como las licencias laborales por paternidad o la cesación de la práctica de asignar la custodia de los hijos automáticamente a las madres; el reconocimiento y protección de los derechos humanos de grupos de atención prioritaria; el desarrollo de leyes como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; la protección de nuevas dimensiones de la intimidad humana con la "Ley Olimpia"; reforzar los límites al uso de la fuerza pública con el "caso Atenco"; la profesionalización de nuestro sistema de justicia penal con el caso "Campo Algodonero"; la defensa de nuestros periodistas y su labor por la democracia con el caso de Digna Ochoa; y la visibilización del contexto de la presencia de grupos armados y militares en nuestro país con el caso de Inés Fernández Ortega. Estos y muchos logros más, iniciaron con ellas.



A las jóvenes y mujeres de mi país les aplaudo y aliento: sigan luchando, sigan ganando terreno, sigan alzando la voz y forzándonos a escuchar; sigan cambiando a México. Porque todos soñamos con un país en que nadie se vea obligado a sobrevivir, sino dónde la simple identidad humana sea respetada y sea más que suficiente para gozar de una vida digna. Al resto los mexicanos les exhorto: observemos, escuchemos y reflexionemos, que su lucha ha alcanzado a defender los derechos de todos y mucho de lo que hemos avanzado, es gracias a ellas.

Abogado penalista.

Twitter: @gueronassar