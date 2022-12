Transformación digital como estrategia de supervivencia para las empresas

Debido a la pandemia, las interacciones virtuales crecieron exponencialmente reemplazando a las físicas; no solo en temas de comunicación entre las personas, sino también en otras áreas como por ejemplo cadenas de suministro, logística o servicios financieros, incluso en la creación de productos y hasta en el surgimiento de industrias. Ante estos cambios, la transformación digital se convirtió en una estrategia esencial para que las compañías en todo el mundo pudieran responder a las nuevas necesidades de sus clientes o estar destinadas a desaparecer.

Hoy, es necesario acelerar el abordaje a la transformación digital para crear valor a clientes más informados y con mayores retos para mantener su lealtad, además por supuesto, para encontrar nuevas oportunidades de generación de ingresos y con menores riesgos. Lo anterior, podría suponer una labor titánica para las compañías pues desafía el status quo pero este punto de inflexión es preciso para que los líderes de las organizaciones la impulsen.

Si bien este cambio conlleva ajustes en diferentes aspectos como convertir procesos de analógicos a digitales, otros más complejos como el uso de soluciones de aprendizaje automático (machine learning) y de inteligencia artificial -los cuales nos ayudan a descubrir patrones en datos masivos para hacer predicciones y que sustentan la creación de nuevos productos y servicios- podrían requerir de apoyo de socios estratégicos para rediseñar cadenas de abastecimiento, fomentar la descentralización así como la obtención de información en tiempo real para fortalecer una mejor toma de decisiones.

Más allá del comercio electrónico, aplicaciones móviles o personalización de productos, existe evidencia contundente en favor de la transformación digital como una inversión rentable, escalable y sustentable, por ejemplo, el estudio How APIs Create Growth by Inverting the Firm, realizado a 179 compañías, revela que aquellas organizaciones que adoptaron API s públicas como tecnología de interfaz crecieron 38.7% respecto a las que no lo hicieron. Esto estaba relacionado a que las empresas que utilizaban las APIs como herramienta cotidiana, permitían a su red desarrollar oportunidades complementarias para el negocio de manera más eficaz.

Entonces, ¿cómo cambiar el rumbo de una organización y dar ese gran salto a la transformación digital? Definitivamente no hay una secuencia de pasos o acciones que rijan a todas las empresas en común, pues varía según la visión y metas de la empresa, la madurez del negocio, las necesidades de su mercado, la complejidad de la industria a la que pertenece, así como de la cultura organizacional. No todas las empresas cuentan con el know how para hacerlo realidad, pero existen consultores en esta materia como EY GDS, que pueden entregar valor en diversos segmentos, con un enfoque hacia la transformación digital.

El reto inicial consiste en que la compañía visualice esta transición como un proceso constante y evolutivo, que requerirá de nuevas formas de trabajo, así como de la consultoría de expertos en negocios, tecnología y auditoría con profundo conocimiento y habilidades digitales avanzadas, que sin duda será fundamental para que permanezca vigente ante los retos y exigencias de la actualidad.



[email protected] Líder de Consultoría en México de EY Global Delivery Services