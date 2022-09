Una reforma olvidada: la experiencia del CACyM

El 24 de agosto se anunció que en 2024 se tendrá un buen sistema de salud para la atención de los trabajadores del Estado por lo que se ya se inició una profunda renovación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ante la deplorable situación en la que se encontraba. Por ello se trabaja en una reforma integral con la que se combatirá la corrupción en el instituto, se garantizará el abasto de medicamentos, además de que se tendrá un servicio médico de calidad. Así, se beneficiará a los trabajadores en activo y jubilados. Por instrucción presidencial, se conformó un equipo para llevar a cabo esa reforma que no sólo estará integrada por los titulares del sector salud y del ISSSTE, encabezado por Pedro Zenteno Santaella, recién designado en el cargo, sino que también participará Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.



Este planteamiento olvida una última reforma encomendada al doctor Guillermo Soberón por la alta dirección de esa desprestigiada institución de seguridad social, reforma verdaderamente integral hoy olvidada en algún rincón del ISSSTE.



El propio Soberón señala esta situación en su autobiografía: “Ahí me enteré de que la Ley del ISSSTE de 2007 había creado el Consejo Asesor Científico y Médico (CACyM), un grupo colegiado de trabajo de alto nivel con la encomienda de revisar permanentemente lo que requiere la institución para cumplir su cometido. Se había establecido su creación, pero nadie había hecho caso y ahora, cuatro años después de su creación y ante el inminente cambio de gobierno, la Junta Directiva le había pedido al director general que tomara cartas en el asunto”. 1 Y vaya que si tomó cartas en el asunto.



Soberón relata en las páginas siguientes de su libro las vicisitudes y dificultades que enfrentó, principalmente por el área administrativa, para cumplir con la encomienda que se le dio como Presidente del Consejo, por su “reconocida autoridad en la materia, respetado en las comunidades médica, académica, científica, cultural y política por su trayectoria y experiencia nacional e internacional”, como lo señala el Acuerdo 29.1331.2012 de la Junta Directiva. Estaba claro el propósito de la Institución para reformarse y estaba clara la altura del responsable para hacerlo. Se fijó el cometido del CACyM el de promover el desarrollo de la investigación en materia médica, administrativa y tecnológica, que coadyuve en las propuestas de políticas y estrategias de desarrollo en todas las áreas comprendidas por los seguros, prestaciones y servicios que presta el Instituto.



Así pues, contando con condiciones propicias para impulsar los cambios necesarios que se traduzcan en un fortalecimiento de los servicios que se prestan en el ISSSTE, Soberón se dio a la tarea de identificar colaboradores y personajes afines al cometido del Consejo, externos al ISSSTE, pero con probada trayectoria y prestigio profesional y personal. Al puro estilo Soberón, conformó, por una parte, un pequeño grupo ejecutivo con amplia experiencia en la salud pública, la educación médica, economía y salud, planeación y políticas de salud, al tiempo que conformó, de acuerdo a la definición de la Ley del ISSSTE de 2007, el grupo de nueve consejeros conformado por representantes designados por las autoridades de la UNAM, el IPN, la SSA, la Academia Nacional de Medicina, la Comisión Nacional de Bioética, el CONACyT, FUNSALUD y el CINVESTAV, todos ellos personalidades destacadas en el ámbito de la investigación, la docencia, la difusión, la labor social o el desarrollo de políticas públicas en materia médica, de atención a los adultos mayores. Al poco tiempo de iniciada su gestión presentó un programa de trabajo orientado a hacer del ISSSTE una mejor institución de salud y seguridad social, mediante la participación activa y continuada del Consejo en sesiones mensuales y manteniendo una comunicación constante de los avances con las autoridades de la Institución.



A lo largo de su gestión se realizaron 49 sesiones realizadas entre 2012 y 2018, en donde destacados especialistas en diversas áreas trataron a profundidad temas relevantes al cometido establecido tales como directores de institutos nacionales de salud (Cardiología, Geriatría, Nutrición, Salud Pública), directivos de las áreas médica, jurídica y administrativa del ISSSTE, tratando temas como los determinantes sociales en salud, la modernización de los sistemas de información, los cuidados geriátricos, la determinación de prioridades para el control de enfermedades, la seguridad del paciente, la prevención de enfermedades, enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, las infecciones hospitalarias, la referencia y la contra referencia de pacientes, los recursos humanos en salud, la investigación en salud, el diagnóstico institucional, la medicina genómica, la evaluación y seguimiento de los servicios de salud, la gestión hospitalaria, la salud perinatal, los servicios de urgencias, la salud mental en el primer nivel de atención, la medicina familiar, la carga de la enfermedad y los factores de riesgo, las encuestas en salud, entre otros temas que sustentaron la propuesta de reforma presentada por Soberón.



Muy al estilo de Soberón todo el esfuerzo desplegado por el CACyM ha quedado consignado en un rincón del ISSSTE. En la página electrónica institucional se puede encontrar la información completa del trabajo realizado. En una sesión de la Academia Nacional de Medicina del 26 de septiembre de 2018 se presentó el tema: ISSSTE: hacia una mejor institución, que sintetiza la reforma propuesta por Soberón y el CACyM en su conjunto para alcanzar tal desiderata. Ahí se expuso en lo general el diagnóstico institucional en cuanto a la ubicación del ISSSTE en el Sistema Nacional de Salud, los perfiles de la derechohabiencia, el sistema institucional de servicios, el desbalance de los recursos humanos y el financiamiento del seguro de salud; las bases para la reforma de los servicios y las características del Modelo Renovado de Atención Integral a la Salud, basado en fortalecimiento del primer nivel de atención y la adecuada concatenación con los hospitales de segundo nivel y los centros especializados del tercer nivel en la Ciudad de México y Guadalajara; los perfiles de investigación en salud; la Red de Investigación e Innovación en Medicina Genómica, impulsada por Soberón para aprovechar la capacidad institucional en la materia y llevar las innovaciones tecnológicas a la cama del paciente, que fue una de las grandes innovaciones que se propuso para hacer del ISSSTE una mejor institución. En su conjunto, lo propuesto ofrece un enfoque general de la reforma en beneficio de la derechohabiencia y busca contribuir a la construcción de un estilo de vida institucional: siempre pugnar por hacer mejor las cosas, siempre mejorar, como lo propuso Soberón.



Soberón resumió en cinco áreas de oportunidad para avanzar en la reforma integral del ISSSTE, a saber:



Primera. Institucionalidad del CACyM e impulso a la reforma integral de los servicios de salud, a fin de permitirle ser el instrumento de consulta a la alta dirección del Instituto para las cuestiones estratégicas del desarrollo institucional.



Segunda. Fortalecimiento del primer nivel de atención y rescate de la medicina familiar con base en el MoRAIS, para superar los importantes rezagos en el primer nivel de atención. El énfasis para rescatar la medicina familiar es acorde al emblema del ISSSTE, que muestra una familia del empleado público mexicano. Se requiere avanzar en el perfeccionamiento del MoRAIS como fundamento de ese rescate, mediante la reingeniería de recursos humanos, principalmente del personal de medicina familiar y de enfermería como binomio base de los servicios.



Tercera. Construcción de una infraestructura de inteligencia institucional. El ISSSTE tiene necesidad de fortalecer sus sistemas de información alrededor del concepto de desarrollo institucional, para fortalecer la capacidad de generar, integrar, analizar y canalizar la información del desempeño institucional a una planeación integral a todos los niveles del Sistema ISSSTE y así fundamentar una capacidad de investigación de servicios de salud que incida en el mejor desempeño del Instituto.



Cuarta. Fortalecimiento de la investigación y la innovación tecnológica. El ISSSTE requiere robustecer la investigación en salud, en sus diversas modalidades, a condición de fortalecer comités de ética e investigación y cuerpos colegiados que impulsen y supervisen la calidad de la enseñanza y, consecuentemente, de la atención. El impulso a la Red de Investigación e Innovación en Medicina Genómica puede ser punto de arranque para aprovechar los avances en la innovación tecnológica, sobre todo en el primer nivel de atención que permitan una mayor capacidad institucional de medicina preventiva y encauzarla hacia la medicina personalizada y la medicina traslacional.



Quinta. Porfiar por la eficiencia en el uso de recursos. Es, pues, necesario establecer estrategias de intervenciones costo efectivas, que, a mediano y largo plazo atenúen el impacto de los padecimientos crónicos y que requieren de alta especialidad, así como la sobresaturación de las unidades médicas. Es viable ampliar la capacidad de servicio en el primer nivel de atención en recursos humanos, en capacidad resolutiva, en respuesta efectiva a las necesidades de salud de la derechohabiencia. En fin, las posibilidades son amplias y habrá que ser imaginativos para hacer del ISSSTE una mejor institución, ante una mayor y mejor informada demanda de servicios.



El fundamento para impulsar una reforma integral de los servicios de salud y la implantación de un modelo renovado de atención integral a la salud requieren precisar diversas cuestiones en los aspectos sistémicos, programáticos, organizacionales e instrumentales, así como en el aporte del Instituto a un esfuerzo concertado de vocación sectorial, fundado en diversos convenios de colaboración adecuados a este propósito, para avanzar hacia la universalidad de los servicios de salud en México, y el ejercicio pleno del derecho a la protección de la salud y de la seguridad social que le marcan la Ley General de Salud y la Ley del ISSSTE, no sólo mediante el mejoramiento del desempeño de los servicios, sino mediante una mejor comprensión de los determinantes de la salud, a la vez de generar un impacto positivo en las condiciones de salud y bienestar de la derechohabiencia del ISSSTE.



Lamentablemente no hubo continuidad en la labor del CACyM; de la noche a la mañana todo se desvaneció y quedó botado en el cajón del olvido institucional. No está claro cómo pueda darse ahora la indicación de proceder a la “profunda renovación del ISSSTE”.

1 Guillermo Soberón. El médico, el rector, con la colaboración de Larissa Adler-Lomnitz, Mauricio Ortiz y José Cuauhtémoc Valdés Olmedo. México. FCE, El Colegio Nacional ,UNAM, 2015. Págs. 458.