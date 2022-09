Gaudeamus Igitur: en memoria de Guillermo Soberón

¡Celebremos a Guillermo Soberón! Viva la Universidad, vivan los profesores, vivan todos y cada uno de sus miembros, que estén siempre en flor.



A Soberón siempre se le recordará como El médico, el rector, como él mismo se describió. Pero hoy quiero recordarlo en una faceta poco difundida de su rectorado: la de promotor de la cultura y el innovador del concepto de extensión universitaria que impulsó durante su gestión.



Ya en su discurso de toma de posesión en enero de 1973 señalaba: “¿Cómo es la Universidad que deseamos? Una casa de estudios vigorosa, en donde se formen profesionales capaces de captar, sentir, entender y resolver la problemática nacional; un laboratorio en donde se realice investigación de trascendencia internacional, enfocada a solucionar urgencias específicas de México, y un surtidor de cultura a todos los confines del país”. Y años más adelante, en la apertura de los festejos del Cincuentenario de la Autonomía recalcaba: “La Universidad es un foro de la libertad, la cultura, la inteligencia, el trabajo y la creatividad. La Universidad ha demostrado que las sucesivas generaciones han sido capaces de realizar un esfuerzo coordinado y encadenado para que el horizonte de la Casa de Estudios se dilate sin cesar, con el propósito de servir a la sociedad ”. Y en su responsabilidad de difundir la cultura lo ha hecho con creces.



Me vienen a la memoria muchos gratos recuerdos de la forma en que Guillermo Soberón entendió y aplicó el concepto del tercer fin sustantivo que establece la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México: extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.



Soberón le dio un lugar privilegiado a la difusión cultural al frente, primero de Diego Valadés y después de Gerardo Estrada, ambos humanistas, ambos grandes universitarios que le dieron lustre mediante la continuidad de la Revista de la Universidad, y Deslinde, así como enriquecer las actividades musicales, de danza, pintura, museografía, de cine, entre otras manifestaciones del arte que se resguarda, procura y cultiva en la Universidad Nacional.



Radio Universidad fue y ha sido una estación que siempre conservó una línea clara de sus emisiones para difundir y proyectar la cultura y la música; ha sido modelo para llevar acabo esta labor en otras casas de estudio del país. Recuerdo vivamente el inicio de sus transmisiones con el primer movimiento del Concertino para órgano y orquesta de Jiménez Mabarak que la distinguía, así como su programación entre la que destaco Panorama del Jazz, a cargo de Juan López Moctezuma, y las transmisiones los viernes del concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, a cargo de Eduardo Mata, quien desde tiempo atrás había planteado la necesidad de que la Universidad contara con una sala de conciertos. Así pues, Soberón les dio a ambos un lugar digno. Radio UNAM transmitía desde un pequeño local ubicado en el campus de Ciudad Universitaria, cerca de la entrada al Circuito Interior, cerca de la estación de camiones. El rector Soberón le proporcionó un local digno y completamente equipado en Adolfo Prieto, en la Colonia del Valle, así como una antena de transmisión con mayor potencia en el cerro del Ajusco. Adicionalmente, en 1975, rescataría un abandonado edificio en la Colonia Santa María para darle sentido y dignidad al Museo Universitario de El Chopo, así como fortaleció el Museo Universitario de Ciencias y Artes, ubicado al lado de la estación de camiones de Ciudad Universitaria, ambos, sitios más representativos del movimiento cultural universitario.



El doctor Soberón tuvo, como siempre, un ojo clínico para detectar el talento de jóvenes que tuvimos la fortuna de trabajar con él y Orso Núñez no fue la excepción. Una de sus obras construida durante la gestión de Soberón son, sin duda, a mi parecer, la obra cimera de Orso, que es la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl, sede de nuestra gran Ofunam y de la prestigiosa Sinfónica de Minería. Si la UNAM está en la lista de las cien mejores universidades del mundo, yo pondría en la lista de las diez mejores salas a la Nezahualcóyotl como punto medular del conjunto del Centro Cultural Universitario. ¡Vaya tamaña empresa que le encargó Soberón a este joven arquitecto!



La sencillez de Guillermo Soberón se plasma en una cuantas páginas de su autobiografía donde relata algunas anécdotas relacionadas con la construcción, y una somera mención de su contenido, de su aporte cumbre a la cultura mexicana: el complejo cultural más grande y prestigioso, no sólo de la UNAM, sino del país e incluso de América Latina: el Centro Cultural Universitario. Guillermo Soberón solía repetir: “en la Universidad, la cultura es un estilo de vida; quien entra tiene que vivir en la forma que ahí se aprende”. Diego Valadés, impulsor de este proyecto, narra los intríngulis de la concepción y el desarrollo inicial del Centro Cultural y, en especial de la obra colectiva Espacio Escultórico, impulsada por Jorge Carpizo como coordinador de Humanidades, en el Proemio de la segunda parte de El médico, el rector.

Un hecho significativo es el que la clausura de los festejos Conmemorativos del Cincuentenario de la Autonomía Universitaria, en 1979, se diera con la inauguración del edificio que alberga la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y, en ese entonces, el Centro de Estudios Sobre la Universidad, como punto de partida de la expansión del Centro Cultural Universitario.



Guillermo Soberón entendió que la extensión de la cultura debería ir más lejos: de ahí la segunda parte de su lema de renovación universitaria: superación académica y proyección social. Nos dice en su autobiografía “El eje de la proyección social fue la Coordinación de Extensión Universitaria, que me animé a crear y que incidió en el anhelo de extrapolar el trabajo universitario hacia el bienestar de la sociedad en general”. Y encargó ello a Jorge Fernández Varela “quien, con la indicación señalada, concibió una visión de ámbito, contenido y procedimientos que rebasaba la simple difusión cultural”.



Soberón le dio institucionalidad a la cultura, primero fortaleciendo la Dirección General de Difusión Cultural en su primer periodo y después, en el segundo periodo, mediante la creación de la Dirección General de Cursos Temporales, el Centro de Iniciación Musical, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la Filmoteca de la UNAM, y el Departamento de Distribución de Libros Universitarios, Radio UNAM, el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, agrupados en la Coordinación de Extensión Universitaria. Institucionalidad que le ha dado vigor, fortaleza y continuidad a la amplia labor cultural de la Universidad Nacional.

Pero después les dotó de instalaciones dignas, decorosas, funcionales. Basta con darse una visita a las instalaciones que conforman el Centro Cultural Universitario. “Forma y función. En pocos espacios la relación entre ambos conceptos es tan estrecha, tan orgánica, como en el Centro Cultural Universitario”, como se expresa en la presentación de la visita guiada que hace Juan B. Artigas de este espacio universitario.



Soberón fue un promotor, impulsor y ferviente creyente de que hay que dotar a la función de espacios adecuados para cumplir su cometido. Son ejemplo de ello la construcción de la llamada Ciudad de la Investigación que reubicó a los Institutos de la Investigación Científica y a la Facultad de Ciencias en su primera gestión, y ahora, en la segunda parte, a la cultura con un gran complejo arquitectónico que incluye la Sala Nezahualcóyotl, la Unidad Bibliográfica y el Fondo reservado de la Biblioteca Nacional, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y el Foro Experimental Sor Juana Inés de la Cruz, la Sala Miguel Covarrubias para la danza y la Sala Carlos Chávez para la música de cámara, el Centro Universitario de Teatro; las salas de cine José Revueltas y Julio Bracho; el Paseo Escultórico, que incluye las obras Variante de la llave de Kepler, Colotl, Corona del Pedregal, Ocho Conejo, Ave Dos y Coatl; la escultura La Espiga, de Rufino Tamayo, la escultura conmemorativa del Cincuentenario de la Autonomía Universitaria, y el muy querido sitio de Socorro y Guillermo: el Espacio Escultórico. Adicionalmente, restauróy fortaleció la infraestructura de la amplia red de sitios en donde facultades, escuelas, institutos y centros de investigación difunden su labor y contribuyen a la cultura de los mexicanos.



A ello se añadieron después en los rectorados de Jorge Carpizo, José Sarukhán y Juan Ramón de la Fuente, la Serpiente del Pedregal y la ciudad de la Investigación de las Humanidades, el mural de Carlos Mérida, la escultura de Sebastian, el Museo Universum, y el Museo de Arte Contemporáneo. Así, el Centro Cultural Universitario constituye un complejo cultural a la altura de los mejores del mundo y es timbre de orgullo no sólo de la Universidad Nacional, sino del país.



El legado de Guillermo Soberón a la cultura es un producto tangible, bello, eficaz, traducido en instalaciones propicias y adecuadas para cumplir el cometido cultural de la Universidad; es el producto de la capacidad, inteligencia, talento y creatividad, dedicación y empeño y, sobre todo, vocación de universitarios comprometidos con su Universidad y con la Nación, bajo la guía de un gran hombre, un magnífico rector y un gran mexicano.



Vaya que si Guillermo Soberón cumplió con el mandato de la Ley Orgánica: extendió, sin duda alguna, con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura en México y más allá de las fronteras.

Gaudeamus igitur: Guillermo Soberón



* Colaborador del Dr. Guillermo Soberón, 1971-2020.