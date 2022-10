Aceleración digital: el nombre del juego

En la mayoría de los medios de información, tanto nacionales e internacionales, estamos leyendo o escuchando noticias sobre la inminente recesión económica que se avecina o sobre el panorama complejo en el que el fantasma de la inflación recorre el mundo. En esta situación, que continúa siendo en su mayoría un efecto colateral de la pandemia, todas las industrias y sectores se ven afectados, sin embargo, estoy convencido de que es determinante que las organizaciones tomen acción y no desaceleren su transformación digital.



Por esta razón, llevamos a cabo, por segundo año consecutivo, nuestro KIO Think & Transform, un espacio de discusión con líderes de las grandes empresas en México, en el que compartieron su experiencia en la adopción de diversas tecnologías y su aceleración digital para mantenerse en la carrera. Precisamente, la temática de este año fue Business acceleration in a slowed-down world y contamos con la presencia del Alfa Romeo F1® Team ORLEN; Alessandro Alunni Bravi, Managing Director Alfa Romeo F1®Team ORLEN nos explicó cómo han desarrollado procesos automatizados y la implementación de nuevas tecnologías y uso de datos.



Y es que el crecimiento de las empresas y su camino a la digitalización es como una carrera de Fórmula 1. La clave es mantenerse constantes, ágiles y apoyarse en las nuevas tecnologías para lograr una ventaja en un entorno competitivo donde las diferencias son mínimas. De hecho, Gartner calcula que el gasto mundial en tecnologías de la información (TI) ascienda a un total de 4.6 billones de dólares (4.6 trillions USD) en 2023, un aumento de 5.1 % en comparación con 2022. Asimismo, afirma que la demanda de TI en 2023 será constante en la medida que las empresas avancen con iniciativas de negocios digitales en respuesta a la situación económica compleja.



Es muy claro, uno de los principales antídotos y caminos a seguir ante el panorama adverso es la tecnología. Hoy existen tantas soluciones y herramientas que se acoplan, tanto a las necesidades de pequeños negocios y emprendimientos, hasta a las demandas de las grandes transnacionales.



En KIO Networks nos encantan los retos y la coyuntura que todos estamos atravesando es un elemento más que refuerza nuestro compromiso a ser el mejor aliado de nuestros clientes, a acompañarlos en su aceleración digital y a ofrecerles la mejor tecnología para que la ganen, ya sea para su auto de carreras, para su equipo de pits o para el propio piloto.