Las armas que nos matan son las mismas

Según el periodista Ioan Grillo en su libro Blood Gun Money: How America Arms Gangs and Cartels (El dinero de las armas de sangre: Cómo Estados Unidos arma a las bandas y a los cárteles) el continente americano es el más homicida del planeta. La violencia con armas de fuego se está apoderando de comunidades de todo el continente americano, lo que ha llevado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al de México, Andrés Manuel López Obrador, a actuar con rapidez para hacer frente a esta crisis. Biden utilizó el tema de la violencia con armas de fuego para justificar el aumento del gasto federal en las ciudades urbanas con el fin de mejorar los esfuerzos para contratar policías locales.



En un movimiento sin precedentes, el gobierno mexicano presentó una demanda contra los fabricantes de armas de Estados Unidos, intentando hacerles responsables de las armas en posesión de bandas y cárteles violentos. A la luz de esta dinámica, Global Exchange, una organización de derechos humanos y de construcción de la paz con alcance en los dos países, está reuniendo a organizadores de ambos lados de la frontera para dialogar y proponer acciones para abordar el tráfico de armas y la violencia, entre otros temas.



Se ha iniciado una serie de foros promovidos por Global Exchange, con planes de celebrar una Cumbre por la Paz en la Ciudad de México en febrero de 2023. Este proceso transnacional está diseñado para explorar el impacto de la violencia con armas de fuego en las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas de Estados Unidos y México y otras comunidades marginadas. A lo largo de la serie de foros, se recogerán propuestas de reparación, que se estudiarán y debatirán en la cumbre final de México. Como participante en este proceso, en representación de Black Lives Matter South Bend, sé que esta iniciativa será generadora.



Las armas que matan a nuestros queridos miembros de la comunidad son las mismas.



Nuestra cumbre más reciente se celebró en Los Ángeles (LA). Los Ángeles es una de las ciudades más grandes y diversas de EE.UU. Actualmente, la ciudad está lidiando con tensiones raciales y étnicas en torno a una conversación filtrada y grabada entre líderes latinos sobre el rediseño de los mapas de los distritos de la ciudad para socavar el poder político de las personas negras. Durante la conversación, también se hicieron comentarios despectivos sobre personas de origen oaxaqueño.



Los Ángeles es un lugar apropiado para este tipo de acontecimientos, dada su relación histórica con el tráfico de drogas y armas. En las décadas de 1980 y 1990, se traficaba con cocaína desde América Central y del Sur y se introducía en los guetos negros y latinos de Los Ángeles. Los beneficios de la venta de drogas alimentaron las guerras de la contra armada, respaldadas por el gobierno estadounidense en Nicaragua. Las comunidades negras y latinas de EE.UU. se han visto inundadas de armas y drogas.



Este fenómeno está íntimamente ligado a los esfuerzos por desestabilizar a las comunidades negras y latinas en respuesta al creciente radicalismo político de izquierdas que surgió en las décadas de 1960 y 1970. Esfuerzos similares se llevaron a cabo contra los gobiernos de izquierda en América Central y del Sur.



El homicidio con armas de fuego es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes negros en Estados Unidos, según el Centro de Control de Enfermedades (CDC). La mayoría de las armas implicadas en estos asesinatos son de posesión ilegal. Esta violencia generalizada sirve de base para la creciente militarización de las fuerzas policiales.



En los últimos años, los activistas negros han exigido la no financiación de la policía para dirigir los fondos a las comunidades negras vulnerables en lugar de al Estado carcelario. Las armas se han utilizado contra nosotros desde el inicio de la colonización europea. Estamos en un periodo intenso de reinvención de la seguridad pública. La solidaridad internacional es necesaria para abordar adecuadamente la violencia con armas de fuego y para contrarrestar las fuerzas reaccionarias empeñadas en detener la solidaridad y destruir a las comunidades negras, indígenas y mexicanas.



Vocero del proyecto Cumbre por la Paz 2023 organizado por Global Exchange.