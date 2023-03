Telcos, Open Gateway y nuevos tiempos

Sinceramente, me parece que no se ha valorado de manera correcta lo que ha sucedido en el Mobile World Congress de Barcelona. No todo son gadgets, señores. Las tendencias del mercado y asuntos regulatorios también definen el destino de la industria de telecomunicaciones móviles.

Es que, en el contexto de ese evento, la otrora meca de la innovación mobile, se dieron a conocer dos noticias relevantes que deberíamos difundir en México. El pasado viernes 24 de febrero la Comisión Europea arrancó una consulta sobre el futuro del sector de las telecomunicaciones en ese continente. La intención es redactar una iniciativa de ley para que se comparta el costo del despliegue de la red de telecomunicaciones entre los operadores y las grandes empresas tecnológicas. Las llamadas telcos llevan por lo menos 10 años pidiendo que las empresas de tecnología over-the-top (OTT) como Google, Apple, Amazon, Meta, Netflix o Microsoft paguen una comisión por el uso del ancho de banda.

Las telcos dicen que las compañías tecnológicas y big tech representan más de la mitad del tráfico de datos de internet. Las big tech dicen que eso es un impuesto al uso de internet. Creo que esto sería falso si no trasladaran el costo de esa comisión a las tarifas que paga el usuario final.

La consulta de 12 semanas analizará la “contribución justa de todos los jugadores digitales”. Se le pedirá a las telcos y a las Big tech que respondan 60 preguntas y de ahí surgirá la legislación. Los que están en contra apuestan a que nuevamente se rechazará cualquier ley similar. Los que están a favor creen que después de tantos años los eurodiputados verán lo pernicioso e inequitativo que resulta subsidiar a las Big Tech sus conexiones a internet. Debate intenso.

Sin embargo, creo que también se ha infravalorado el convenio Open Gateway firmado por 20 empresas de telecomunicaciones del mundo. Open Gateway es una iniciativa del sector liderada por la GSMA que aspira a transformar las redes de comunicaciones en plataformas. En términos llanos, las telcos están abriendo sus redes a las startups y desarrolladores de aplicaciones para hacerlos socios y lanzar nuevos servicios o productos.

Creo que no es exagerado lo que dice José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica y de la GSMA. “Estamos a las puertas de un nuevo cambio de era impulsado por la intersección de las capacidades de las telecomunicaciones, la computación, la inteligencia artificial y la Web3”, dijo.

Las empresas firmantes de la GSMA Open Gateway alcanzan a 3 mil 800 millones de personas, quienes podrán beneficiarse de nuevos servicios desarrollados a través de ocho interfaces de programación de aplicaciones (APls). Es un gran paso para que las telcos dejen de ser solo espectadores del gran negocio que significa la venta de servicios que dan las empresas Big Tech. Las telcos se dieron cuenta de que la unión hace la fuerza y que prefieren el insourcing en lugar de compartirlo mediante el outsourcing de servicios y aplicativos. Se vienen nuevos tiempos.



NUEVAS AUDIENCIAS

Las unidades de negocio de Grupo Televisa también están muy activas buscando nuevos nichos de negocio y nuevas audiencias. Por eso, tanto su división de telecomunicaciones fijas e internet, Izzi, como de TV satelital, Sky, están provocando en dos nuevas audiencias: la del futbol español y de TikTok.

Sky sigue haciendo esfuerzos para enamorar más a los aficionados a los dos principales equipos de futbol de España. En ese sentido, participará en el Fan Fest que se realizará en la Ciudad de México con motivo del partido Barcelona contra Real Madrid. Será en el Monumento a la Revolución el próximo 19 de marzo; sin embargo, no será el único partido que transmitirá, pues este jueves toca turno al partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey y el 5 de abril transmitirá la vuelta.

Pero el caso de Izzi es representativo de los nuevos tiempos. Es que Izzi se convierte en el primer operador de TV de paga de América Latina que incluye TikTok en sus decodificadores y sin costo adicional. La aplicación está optimizada para disfrutarse desde un televisor conectado al decodificador que cuente con tecnología Android TV. Además, los usuarios de Izzi podrán acceder a todo el contenido que ofrece la plataforma sin necesidad de tener una cuenta.

No soy muy fan de la plataforma, pero es innegable que los millennials y centennials son fieles seguidores de estos contenidos. Por ello, ahora jóvenes y adultos podrán ver los feeds 'Para Ti', 'Siguiendo' y 'Descubrir' en una pantalla grande. Si te preocupan las voluptuosidades que se ven en esa red social, no te aflijas, porque sólo se mostrará contenido familiar. En ese sentido, no tienen problema en asegurar que con la unión entre TikTok e Izzi, las familias contarán con un medio de entretenimiento para todos.



¿BANKAOOL 4.0?

No sé cuántas veces este banco, que pintaba para ser un fuerte disruptor del sector en México; ha cambiado de manos y de modelo de negocio. Bankaool fue de los primeros en hacer una apuesta muy atractiva por la transformación digital de los bancos. Realmente no sé qué pasó con esas metas e ideas, pero ahora intenta regresar con un nuevo grupo de inversionistas internacionales representados por el costarricense Moisés Chaves. Dicen que la nueva estrategia contempla el lanzamiento de un ecosistema de usabilidad digital que será construido desde México y que implica servicios mucho más accesibles para los usuarios.

Si estás metido en el mundo de los negocios, las Fintech y la tecnología, sabrás que el nombre de Chaves levanta polémicas. Las referencias en Costa Rica del empresario y del Grupo Omni u Omn1 no son tan favorables. Este joven emprendedor ha participado en startups digitales de transporte y criptomonedas tanto en su país como en Singapur, aunque algunos de sus paisanos no lo quieren mucho. Pero como en este espacio no somos jueces ni jurado, esperaremos a oír lo que nos dice el empresario y saber qué tanto se exagera sobre sus negocios.



Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0