Reddit Place: el mural colaborativo que se salió de control

Cuando pensamos en grandes comunidades sociales en línea, pensamos en Facebook, Instagram o TikTok; y quizás nos olvidamos de otras que igual de grandes pero menos conocidas porque estas concentran públicos de nicho; en ese sentido, Reddit es una de las principales con, según ciertas estimaciones, 320 millones de usuarios. En Reddit se manifiesta la cultura geek, es decir son usuarios que tienen una enorme fascinación por la tecnología y la informática: código, software, hardware, hack, creación de contenidos y videojuegos son algunas de las aficiones de los usuarios de esta red; con presencia, sobre todo, en países angloparlantes.

El 3 de abril de 2017, los administradores plantearon un ejercicio lúdico colaborativo que tenía la intención de abrir un espacio a la creatividad a través de una interesante propuesta con características gráficas, un ejercicio de lo efímero, colaborativo al extremo y con aportaciones minúsculas que sumarían a una obra en lo macro. Se puso a disposición un lienzo de un millón de pixeles para que los usuarios pudieran pintar, un pixel a la vez, con una paleta de sólo 16 colores, cada vez que el usuario decidía qué pixel modificar, tenía que esperar cinco minutos para replicar la acción y, con el tiempo, producir un dibujo de dimensiones apropiadas para destacarse en el muro. Por supuesto, al tratarse de un proceso tan lento, colorear un pixel cada cinco minutos, parte de la propuesta era que grupos de usuarios colaboraran para plasmar una idea en conjunto y el resultado pudiera verse a corto plazo, esta propuesta cabe sin mucho esfuerzo en lo que se conoce como pixel art; en Reddit Place, nombre de la propuesta, se pudieron apreciar obras de pintores famosos como Van Gogh o Leonardo DaVinci a partir de esa técnica.

Reddit, propuso que el ejercicio se replicara en 2022, con las mismas reglas y aprovechando el crecimiento de su comunidad, la intención es crear un nuevo lienzo cada 4 años. Para esta edición se propuso comenzar el pasado sábado 2 de abril, para terminar el lunes 4, este año no concluyó el ejercicio como se esperaba.

En el lienzo reciente, pudimos ver piezas con niveles de elaboración destacables, sin embargo un hecho desató una “guerra” a nivel internacional que provocó boicots entre grupos. Lo iniciaron las comunidades francesas que tomaron una parte desproporcionada del extremo inferior izquierdo del lienzo, con una gran bandera francesa que incluía referencias a la cultura de aquel país: el arco del triunfo, el Louvre, el rostro de Zidane, la torre Eiffel, etc. Si bien, como dijimos, no existen límites en cuanto a los espacios, usuarios de España y América Latina no estaban conformes y, a través de canales en Twitch, donde hay comunidades de streamers españoles con millones y millones de usuarios, planearon destruir la parte del lienzo francés, se unieron comunidades latinoamericanas y estadounidenses y al ver el odio nacionalista que empezaba a provocar en ambos bandos, Reddit decidió poner fin al evento eliminando la paleta de colores.

Ciertamente, el planteamiento de lo que puede suceder, en términos de arte, en Reddit Place es muy interesante, al final, esta propuesta artística y cultural devino en un ejercicio sociológico que se salió de las manos y provoco el cierre temprano del proyecto.