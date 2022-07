Unicornios: el principio de una nueva aventura

Hace algunos años, los unicornios cautivaron a emprendedores y prensa especializada por lo sorprendente de sus hazañas. Quién iba a pensar que una empresa nueva, con un modelo de negocios fuera de la caja, iba a empezar a captar el mercado que anteriormente pertenecía a grandes compañías que forjaron su estatus y su posicionamiento durante décadas. Y, aun así, lo lograron.

Sin embargo, la carrera por convertirse en unicornio nunca fue tan competida, demandante y desafiante. Alcanzar una valuación de 1,000 millones de dólares hace que estas empresas destaquen inmediatamente de entre otras startups. Pero al mismo tiempo, el universo de compañías que han dado el brinco se ha expandido considerablemente y cada vez son más las que entran a tan selecto club de emprendedores.

La posibilidad de que las startups transmuten en unicornios ha cambiado las dinámicas del ecosistema empresarial notablemente. El contexto actual es uno vibrante y bullente para los emprendedores. Pero en la búsqueda de acceder al bestiario mitológico, se pueden perder de vista diversos factores a considerar en el crecimiento y desarrollo de una empresa.

La valuación sólo es el comienzo

Hace tan sólo algunos años, aspirar a ser unicornio se veía como una meta lejana, casi inalcanzable, pero hoy en día pareciera que no es más que una condición necesaria para competir en un mercado complejo. La valuación de una compañía es un distintivo, pero no necesariamente es reflejo fiel del valor y potencial de crecimiento de una empresa.

Si bien es cierto que los unicornios atraen por su valuación, en realidad esconden una gran solución para un problema de mercado específico y se caracterizan por tener estructuras sólidas, gobierno corporativo y estrategias bien delineadas. En ese sentido, convertirse en unicornio no es el final del camino; por el contrario, no es más que una parada en el sendero hacia el crecimiento, desarrollo y consolidación de una empresa.

Para ello, una startup debe sentar bases sólidas para afianzarse. Llevar una administración óptima de la empresa y un registro claro y transparente de los flujos de dinero de su operación.

El reto del crecimiento sostenido

Lo anterior es relevante porque un unicornio no termina el día que alcanza los 1,000 millones de dólares porque la valuación no es la meta final, es apenas el principio de un camino más desafiante. Precisamente llegan a esos niveles en la medida que inversionistas ven que hay una planeación estratégica detrás de la operación de la empresa, una que involucra necesariamente contemplar los obstáculos y complejidades del crecimiento sostenido en el largo plazo.

Por más difícil que pueda parecer, irrumpir un mercado es relativamente fácil, lo complejo comienza cuando se proyectan los años, las décadas y hasta -¿por qué no?- los siglos siguientes.

Que los unicornios no terminen en mera leyenda

A finales de mayo de este año, apareció en el paisaje mitológico un nuevo unicornio mexicano. Esto no son más que buenas noticias para el ecosistema empresarial del país. Es importante que estas empresas no se extingan, que sigan apareciendo y que abarquen cada vez más mercados y sectores. Pero alcanzar la valuación no puede ser objetivo en sí mismo. Es necesario que al obtener el capital necesario para ser unicornio, las metas y crecimiento de las empresas no se diluyan.

El futuro traerá nuevos retos para los unicornios y sólo con bases sólidas podrán enfrentarlos, crecer y dar certidumbre a sus inversionistas en tiempos tan complejos como los actuales. Hoy más que nunca el venture capital busca certidumbre y empresas con un sólido gobierno corporativo, las que lo tengan no sólo serán las nuevas promesas mitológicas, sino las grandes apuestas que cambiarán el futuro de las inversiones.

Un gobierno corporativo sólido precisamente sirve para que se mantenga la mirada puesta en lo que realmente importa: la consolidación en el largo plazo, incluso después de obtener una valuación multimillonaria. Porque actualmente esas cifras no son más que el punto de partida, no necesariamente representan rentabilidad o un futuro asegurado. Si queremos que los unicornios no se queden en leyenda tenemos que llamarlos como son: el principio de una nueva aventura.