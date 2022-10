Asesoría, la clave para que las startups sobrevivan

Quedarse sin efectivo, no encontrar una necesidad en el mercado, ser eliminadas por la competencia, un modelo de negocios defectuoso o cambios legales y regulatorios, éstas y otras más son las principales razones por las que fracasan las startups, de acuerdo con el reporte The Top 12 Reasons Why Startups Fail, de CB Insights.

Si bien cada región tiene desafíos específicos que influyen en el desarrollo de estas empresas, existe un factor común entre las principales razones por las que cierran sus puertas, sin importar el país de orígen o las condiciones económicas: que no cuentan con la asesoría que necesitan para sortear sus retos.

Pero ya sea que se trate de problemas con el modelo de negocio, gobierno corporativo o liderazgo; la asesoría es, sin duda, lo que puede marcar la diferencia entre la vida y muerte para una startup. No es para menos los retos que está dejando 2022 y que ya se perfil para 2023 apuntan a escenario económicamente complejos, niveles inflacionarios mayores, inversionistas reduciendo el nivel de pérdidas (siendo más cautelosos al momento de invertir) y una alta competencia.

Liderazgo todo terreno no es un líder experto en todo

Para nadie es una sorpresa que en el ecosistema startup se habla de un liderazgo ‘todo terreno’, pero muchas veces esto se confunde con que el líder tiene que ser experto en todo. Si bien es importante que un líder conozca todos los aspectos de su empresa, es más importante aún que entienda que no puede tener todas las respuestas, pero cuando se rodea de un equipo que compensa sus áreas de oportunidad y busca expertos en diferentes áreas, el crecimiento de la empresa será un hecho, incluso en momentos complejos.

Condiciones como la tendencia alcista inflacionaria, la situación del mercado o las tensiones geopolíticas han desatado alertas en todo el ecosistema emprendedor. Aunque aspectos como estos no son propiamente controlables, hay otros que resultan previsibles o que pueden ser áreas de oportunidad para las compañías que sepan capitalizar estos retos.

En el caso de las startups, la supervivencia requiere no sólo de un equipo capacitado y un modelo de negocios innovador, sino de atención puntual hacia aspectos clave como la arquitectura corporativa y un asesoramiento óptimo. Sin atención en estos puntos vitales el proceso de consolidación de las startups puede verse entorpecido o en algunos casos extremos, frustrado.

Además de una posible recesión en el horizonte económico, en 2022 las startups latinoamericanas han batallado para encontrar capital de riesgo en inversión de sus proyectos. Según registros de CrunchBase, en los primeros dos trimestres de este año hubo una reducción cercana a 70% en relación con lo obtenido por empresas disruptivas en el mismo periodo en 2021.

La situación actual es complicada para las empresas que deben probarse frente a inversionistas para recibir inyecciones de capital de riesgo importantes para continuar probando sus modelos de negocio o sorteando curvas de aprendizaje pronunciadas. En coyunturas así es fundamental que las startups sepan asesorarse por otros fundadores y especialistas que les ayuden a consolidar su administración de cara a un 2023 que se prevé aún más retador.

¿Dónde está la solución?

Todo se reduce a la planeación de riesgos y la articulación de proyecciones de crecimiento realistas. Pero, junto con ello, se deben implementar estrategias considerables que permitan a una startup florecer incluso en medio de la crisis.

La estructuración de un gobierno corporativo, en el que distintos expertos se encarguen colaborativamente de diversas áreas del funcionamiento de una compañía puede ser un buen comienzo. Algunas veces se piensa que un gobierno corporativo sólo es para las grandes transnacionales; es decir, para empresas que ya se han terminado de consolidar. Pero eso es falso. Una estructura de este tipo puede ayudar a cualquier negocio a organizarse de tal modo que el liderazgo al frente de ella abarque todas las esferas que necesita para alcanzar el éxito.

Por eso la asesoría, sin lugar a dudas, es la clave para que las startups sobrevivan.