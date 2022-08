La auténtica victoria

¿Quién somos cuando nadie nos ve?, ¿quién es verdaderamente ese compañero de oficina cuando no se encuentra en la oficina?, ¿o la ejecutiva incansable en ese instante donde está recostada en su cama, apenas con energías para bajar por un vaso de agua a esa cocina de la que tanto reniega?, ¿quién es Marina de Tavira abajo de un escenario o si no está frente a una cámara, o el chofer al bajarse del autobús, o Rafa Márquez cuando no tiene los ojos puestos en un balón?, ¿quiénes somos mientras nos miramos fijamente al espejo?

Sebastian Vettel, tetracampeón de la Fórmula Uno y actualmente piloto de la escudería Aston Martin, anunció su retiro del automovilismo una vez que concluya la presente temporada. El alemán publicó un video en el cual da a conocer las razones de su decisión. A mi parecer, lo más notable de esta pieza en blanco y negro, con un fondo de cartulina pegado a la pared con cinta aislante sobre las cuatro esquinas, es que el Chico Maravilla nos deja ver quién es en realidad, más allá de las pistas.



“Ser un piloto de carreras nunca ha sido mi única identidad. La identidad tiene que ver más con quién somos y cómo tratamos a los demás, y no tanto con lo que hacemos. ¿Quién soy yo? Soy Sebastian, padre de tres hijos y esposo de una maravillosa mujer. Soy curioso y me fascina la gente apasionada y experta. Me considero tolerante y siento que todos deberíamos tener los mismos derechos para vivir, sin importar cómo nos vemos, de dónde venimos o a quién amamos. Yo amo la naturaleza. Puedo ser muy molesto y me gusta hacer reír a las personas. Me gusta el chocolate y mi color favorito es el azul. Tengo otros intereses además de la Fórmula Uno”.

Sin duda, todos somos una mezcla de personajes: El del escritorio, el que maneja pensativo en el coche o el que contempla la ciudad por la ventana del transporte. El que se siente vulnerable si su familia corre peligro, el deportista y competitivo, el de los lentes oscuros, el desnudo, el valiente, el silencioso, el que canta en silencio o con unos tragos.

Qué osado resulta salirse del papel habitual a través del cual nos conoce todo el mundo y expresar qué otras cosas somos, enseñar nuestras distintas caras, hablar de los sentimientos, de nuestras cuatro paredes. Quizá, más que una despedida, como la que nos ha regalado Sebastian, así deberíamos presentarnos en nuestros nuevos trabajos, al entrar a la universidad, en los malditos grupos de WhatsApp, aunque seamos la burla. Hablar de lo importante es la auténtica victoria.

Estoy en Facebook, Instagram y Twitter como @FJKoloffon