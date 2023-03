Reiniciar y ordenar

Miami se distingue, sobre el resto de las ciudades de Estados Unidos, por su alto movimiento migratorio con una característica muy particular: la gente llega con la idea de “ir de paso”. Sin importar el estatus, todo mundo supone que su estancia será temporal y en cada grupo social aparecen y desaparecen individuos. Pero de pronto resulta que ese modo transitorio se prolonga por décadas, aunque siempre con la idea de que “va de paso”.

Uno es producto de lo que fue, de lo que hizo o dejó de hacer... somos la herencia de una realidad contemporánea que se instala en dos momentos: reiniciar o reordenar. Alguno de los dos o ambos, pero no ninguno, sin importar la actividad o el giro.

¿Reiniciamos como Miguel Herrera en Tijuana, o reordenamos como Diego Cocca en la Selección Nacional? O quizá reiniciamos y reordenamos como Vucetich en Rayados de Monterrey. Como decida usted, pero cualquiera de estas acciones representan desafío, revancha o hasta exploración de territorios poco familiares.

Al día de hoy, debimos aprender que la vida se compone de ciclos y que todos ellos tienen un inicio y un final. Ciclos largos como el Tuca Ferretti en su más reciente etapa con Tigres, ciclos cortos como Raúl Gutiérrez en Cruz Azul o ciclos promedio como los directores técnicos de Chivas.

Nadie se escapa de los reinicios, porque nadie puede huir a los cambios. Pero se trata de que cada reinicio, incluso el del desempleo, nos tome con el entusiasmo y no con el desgano, con el siguiente proyecto y no con la demolición de las ideas... con fortaleza y no con debilidad en exceso.

Se trata también de reordenar nuestros pensamientos, modificados a lo largo de años y años de experiencias, a veces fallidas y a veces acertadas, pero siempre útiles para la siguiente decisión.

Reiniciamos y reordenamos aquí, en este nuevo espacio y a partir de hoy, los textos que por 26 años se publicaron en otras páginas, con el agradecimiento por lo pasado y sobre todo con la emoción por este presente.

Sí, Miami es una ciudad acostumbrada a la poca estabilidad en círculos sociales y quien decide vivir en ella, sabe que debe acostumbrarse a reordenar y reiniciar con mucha mayor frecuencia. En efecto, “ir de paso” por tantos años ha sido una muy buena escuela para esta nueva etapa que hoy comienza con ustedes. Gracias.



@felixatlante12

@felixunivision12