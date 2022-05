Cómo los datos y la tecnología nos ayudarán a entender la recuperación

En distintas esferas de la economía, la conversación que prevalece en los últimos meses es la de la recuperación. Tras haber superado las etapas más difíciles de la pandemia, los sectores económicos avanzan para reponerse ante lo perdido. Y aunque en el camino de la reactivación hemos encontrado obstáculos, los mexicanos aún mantienen el optimismo. Según datos del Inegi, en marzo la confianza del consumidor se incrementó 5 puntos porcentuales en la posibilidad de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para realizar compras de bienes duraderos. El sector servicios se ha recuperado a una gran velocidad y, al inicio de año, el consumo privado en el mercado interior mostró resultados 7.3% mejores a los de enero de 2021. Sin negar que las condiciones económicas actuales pueden presentarse como un reto importante, considero que existen bases sólidas para que las empresas destinen de lleno sus esfuerzos a reencontrarse con sus consumidores.

Por otra parte, nadie duda que la emergencia sanitaria tuvo efectos profundos sobre los individuos y sus conductas. Nuestra relación con el trabajo, la familia, la tecnología, el ahorro y el tiempo libre –por mencionar solo algunos aspectos–, no es la misma a la de hace un par de años, cuando las mascarillas, la virtualidad y la sana distancia no formaban parte central de nuestra vida cotidiana. En este sentido, la mayoría de las empresas y marcas entiende que sus consumidores no son los mismos de antes, pues sus necesidades, comportamientos y aspiraciones han pasado por un proceso de transformación profunda.

¿Se han preguntado cómo han cambiado los hábitos y comportamientos del consumidor en los últimos dos años? Para responder, realizamos un estudio comparativo que abarca seis categorías, cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y México) y cuatro generaciones de consumidores:

Generación Z o centennials (nacidos entre 1996 y 2012)

Generación Y o millennials (nacidos entre 1981 y 1995)

Generación X (nacidos entre 1969 y 1980)

Baby boomers (nacidos entre 1949 y 1968)

El estudio, titulado “Hábitos y comportamientos generacionales en Latinoamérica: estudio generacional de consumo”, combinó metodologías cuantitativas y cualitativas para analizar una muestra de más de 600 mil datos, con el fin último de identificar patrones, y tendencias en los comportamientos de estos grupos.

Desde mi punto de vista, es un interesante punto de partida para que las marcas entiendan los retos de comunicación que se avecinan en el mundo post pandemia en una región tan compleja como es Latinoamérica.

Para el caso de México, destaco algunos de los hallazgos más significativos:

Los centennials mexicanos son, junto con los colombianos, quienes más incrementaron su intención de ahorro. Además, son ellos quienes más importancia muestran hacia la privacidad de sus datos en el mundo digital, especialmente durante el último año.

Los millennials mexicanos son los únicos de la región que continúan prefiriendo los espacios exteriores para sus actividades recreativas. También son quienes se muestran más optimistas hacia el mejoramiento económico y social de su país.

La generación X mexicana tuvo un crecimiento importante en su fe y espiritualidad, aspecto que le ha ayudado a mantener un elevado optimismo hacia el futuro. Aunado a ello, estos mexicanos se han hecho más conscientes del impacto ecológico que generan sus hábitos de consumo.

Los baby boomers mexicanos son quienes, con la llegada de la pandemia, vieron sus finanzas personales más amenazadas, por lo que su intención de ahorro se ha incrementado de manera importante en el último año.

A mi parecer, los resultados de este estudio y el panorama económico actual dan cuenta de la enorme resiliencia de los mexicanos. Tanto en el incremento de la intención de ahorro de los más jóvenes, como en el crecimiento de la fe y espiritualidad de los adultos de la generación X, los consumidores mexicanos muestran su optimismo y esperanzas futuras. De igual forma, la mayor consciencia ecológica de los adultos y la preferencia por espacios exteriores de los millennials expresan un deseo de reconexión con el entorno, producto acaso de lo difícil que resultó el tiempo de aislamiento. Queda del lado de las marcas generar historias y mensajes que promuevan el reencuentro con sus comunidades, así como lograr que sus productos y servicios respondan a estas nuevas necesidades. En este sentido, los datos y la tecnología se vuelven un aliado indispensable para generar estrategias con resultados positivos de negocio, de responsabilidad social y de impacto en las personas.