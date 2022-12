¡Valdez vs Navarrete, a robarse 2023!

Una velada de boxeo que se jacte de ser buena, siempre debe tener a un peleador mexicano. Sin esos guerreros, el pugilismo no es igual y, cuando se trata de una como la que se vivirá el 3 de febrero de 2023, que tiene como protagonistas a dos de los más queridos y aguerridos peleadores mexicanos de los últimos tiempos, es garantía de espectáculo.

Recientemente, Juan Francisco Gallo Estrada llevó a la escuelita al exmonarca nicaragüense Román Chocolatito González, para cerrar una de las mejores trilogías del boxeo mundial. Y justamente donde fue esa pelea (Glendale, Arizona), será el feudo boxístico que reciba el peleón entre Óscar Valdez y Emanuel Navarrete, por el título vacante de las 130 libras, versión Organización Mundial de Boxeo.

Si bien, los estilos son opuestos, tanto Navarrete como Valdez tienen mucho en común: El cariño de su gente, son valientes y no especulan, han sido campeones mundiales en dos divisiones y son muy reconocidos.

Valdez tiene 31 años de edad y ostenta un récord de 30 victorias, una derrota y ha anestesiado a 23 de sus rivales, para un 74% de efectividad. Navarrete tiene 27 años de edad y camina con foja de 36 victorias, una derrota y ha noqueado a 30 de sus oponentes, para un 81% de poder en sus puños.

El de Nogales participó en dos Olímpicos: Beijing 2008 y Londres 2012. El de San Juan Ziltlaltepec no tiene gran pedigrí amateur.

Podríamos decir que Valdez es el que mejor boxea, mientras que Navarrete tiene un estilo poco ortodoxo y lleva la ventaja en su poder de puños. Este combate, para mí, se puede definir por la vía del cloroformo.

Valdez ha sido monarca en 126 y 130 libras. Navarrete ha conquistado las 122 y 126.

Óscar, con Eddy Reynoso, y Emanuel, con sus hermanos al frente, tienen que realizar durante el suculento combate un plan perfecto.

El boxeo estará del lado de Valdez y la pegada con el Vaquero Navarrete. El mayor reto de Eddy Reynoso y Óscar será descifrar el estilo único de Emanuel. Del otro lado, los hermanos Navarrete deben cuidarse mucho de no caer en el ritmo de pelea de Valdez.

Barrera vs Morales y Vázquez vs Márquez han sido épicas peleas entre mexicanos, y esta tiene los elementos para clavarse en el corazón.

