¡La pelea de campeones reales, no campeones de redes sociales!

En una época en el boxeo donde lo importante son tus seguidores en Instagram y donde estamos hartos de tanto campeón de redes sociales, surge un combate que nos lleva al boxeo de antaño, donde se enfrentaban el mejor contra el mejor, aquí no habrá bocones, lo que habrá y de sobra es talento y cojones.

En la mesa el vacante de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo, los protagonistas José “Chon” Zepeda y Regis “Rogarou” Prograis, dos hombres cabales que hoy ocupan el puesto #1 y #2 del organismo verde y oro respectivamente y que además en conjunto reúnen 62 victorias y 50 nocauts, sin duda los mejores de los superligeros.

Zepeda tiene un 70% de efectividad en el departamento de los nocauts, mientas que Prograis ostenta un impresionante 82 % de efectividad cuando de mandar a dormir temprano a alguien se trata.

México contra Estados Unidos siempre será una fórmula mágica en el encordado cuando se disputa un cinturón y más cuando se trata del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo… ¡el anhelado verde y oro!



Estuve recientemente en el corazón de Los Ángeles, California en la presentación del agarrón por el título vacante de las 140 libras del CMB, que recientemente abandonara Josh Taylor, el Conga Room en el LA Live, sirvió como escenario para mostrarle al mundo a dos de los mejores guerreros de la actualidad, mismos que se dirigieron en todo momento con un enorme respeto por el rival, de hecho los dos me dijeron en la entrevista lo siguiente: “esta pelea es 50 y 50” y créanme que no mintieron, en este enorme agarrón no hay favorito, y es casi imposible decir en lo previo quién ganará, podríamos decir que es una pelea “muy religiosa”, porque sólo Dios sabe quién ganará.

Con los años nos hacemos más exigentes, pero afortunadamente esta gran pelea cubre las exigencias del más exigente pues es pareja, con olor a nocaut y con el ingrediente de que el ganador cambiará para siempre su vida en cuanto a lo económico y en cuanto a su legado.

Marvin Rodríguez mandamás de Marvnation Promotions y Roger Ruiz quien preside Legendz entertainment, fueron los encargados de la presentación, trayendo al boxeo de alto nivel nuevas opciones en la promoción del boxeo, esto no será más de lo mismo y eso se agradece; estos dos empresarios están apostando en grande a un evento de PPV, con una gran producción detrás del agarrón en los superligeros.

La apretada “derrota” (no lo vi perder) de Prograis ante Taylor y la pelea del año del “Chon” Zepeda ante Baranchyk, nos hablan de lo que podemos esperar el 26 de noviembre en Carson, California, sin olvidar la dura lección que le dio Zepeda al muy suelto de boca de origen puertorriqueño Josué Vargas, al que puso al borde del retiro.

Como en antaño pues, el mejor contra el mejor y en este caso “poco ruido y mucha nuez”, o si así lo prefieren, perro que no ladra si muerde” y sin duda este es el panorama del imperdible peleón en las 140 entre José “Chon” Zepeda y Regis “Rogarou” Prograis, dos grandes guerreros que no necesitan ser “populares” para ser los mejores de su división, ellos con Instagram o sin Instagram… son los mejores, ¡abracemos este tipo de peleas a la “antigüita”!