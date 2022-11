¡Jaime Munguía se declara listo para Golovkin!

Recientemente, Jaime Munguía demostró que está listo para retar a cualquier campeón en los medianos, al noquear en tres episodios al peleador argentino Gonzalo Coria, en Guadalajara; sin embargo, la gente ya no solamente le pide, sino le exige, que vaya de inmediato por su segunda división, buscando coronarse en los medianos, donde mandan Gennady Golovkin, Erislandy Lara y Janibek Alimkhanuly; por cierto, el cetro del Consejo Mundial de Boxeo se encuentra vacante, debido a que el exmonarca del verde y oro, el texano Jermall Charlo, decidió probar fortuna en la peligrosa división de los supermedianos, donde “Canelo” ostenta todos los títulos de las 168 libras, pero no debemos olvidar al peligrosísimo dominicano Carlos “Caballo Bronco” Adames, quien viene de aniquilar a Juanito Macías Montiel y -de paso- se adjudicó el interino 160 del CMB.

La encarnizada exigencia hacia Munguía raya en la ignorancia, pues si bien ya es tiempo de que busque la pelea de campeonato del mundo, el motivo por el cual no se ha concretado es la guerra entre televisoras y promotoras, que simple y sencillamente NO saben trabajar entre sí, y la labor de Jaime -de ninguna manera- es conseguir o negociar combates. Para eso, tiene a ZANFER -de Fernando Beltrán- y a Golden Boy -de Óscar de la Hoya-; insisto, Jaime NO es promotor, es peleador.

Lo que debe ocupar al exmonarca de las 154 libras es prepararse al 100% y brillar en el encordado, como lo viene haciendo desde su debut -en julio de 2013-, manteniendo el invicto en 41 combates, con un récord limpio, pulcro e inmaculado de 41-0 (33 anestesiados).

En “La Perla de Occidente”, Jaime Munguía inmediatamente apuntó sus armas hacia Gennady Golovkin, al que debió enfrentar en el 2018, sustituyendo a “Canelo”, pero la Comisión Atlética de Nevada le negó al joven prospecto -quien en aquel momento ostentaba récord de 28-0 y 24 anestesiados- la oportunidad de enfrentar al kazajo, y quizá con una dosis de complicidad del equipo de “GGG”, pues Munguía ya era un trabuco desde aquel 2018; de hecho, el que subió con Gennady fue Vanes Martirosyan, a quien Golovkin noqueó de mala manera.

Haciendo un poco de historia, una semana después el 12 de mayo de 2018, Jaime Munguía se coronaba en las 154 libras ante Sadam Ali, en Atlantic City, y luego la historia se cuenta sola.

“GGG” y Munguía pelean a través de DAZN y la confrontación realmente es muy fácil de negociar. Estos dos guerreros están destinados a chocar en el encordado en 2023; por lo pronto, Golovkin enfrentará al medallista olímpico brasileño Esquiva Falcao y -de salir airoso- no le quedará más salida que probar los puños del tijuanense, por los cetros FIB y AMB. Sin embargo, la OMB -dirigida por Francisco Valcárcel- acaba de ordenar que Jaime enfrente a Janibek Alimkhanuly (con 13-0 y ocho nocauts), por el 160. Ya veremos qué llega primero para el orgullo de Tijuana. Para mí, el camino es Golovkin y luego enfrentar a Alimkhanuly con dos títulos en los hombros.

¿Por qué en mi opinión Golovkin debe ser la primera opción? El kazajo llegaría con casi 42 años de edad y Jaime rayando los 26, y -a pesar de ese factor- nadie puede subestimar al virtuoso “GGG”, considerado uno de los mejores medianos en la historia, un peleador que solamente ha tropezado con “Canelo”, pero la misión de Jaime no sólo es ganarle, sino noquearlo por primera vez en su carrera… ¡Y después que vengan los demás!

Jaime Aarón Munguía Escobedo está llamado a ser el siguiente rostro del boxeo mexicano a nivel mundial, cuando “Canelo” decida colgar los guantes en una carrera de Salón de la Fama. En mis cálculos, no veo en el futuro un combate “Canelo” vs Munguía, aunque me puedo equivocar, pero la constante de respeto mutuo entre los monarcas mexicanos y las veredas dis…

@ErnestoAmador