¡El impactante e incomprendido momento de Alma Ibarra!

En juego todos los cetros de las 147 libras femeniles, una mexicana como protagonista, así es que el momento parecía no solamente inmejorable, sino histórico. Sin embargo, todo se tornó en uno de los instantes más dramáticos en la historia del boxeo... Alma Ibarra nos impactó al gritar de manera angustiante y desesperada: “¡No, no, yo sólo quiero llegar con vida a mi casa!”. No cabe duda de que la regia temía por su vida y se sentía ampliamente superada por Jessica McCaskill.

Seguramente, esto orilló a Ibarra a rogar para que le pararan la pelea y esa decisión, lejos de ser motivo de críticas, debe aplaudirse, pues de no haberse detenido este combate por todos los cetros welter, celebrado en San Antonio, Texas, todo hubiera acabado en una tragedia.

En el boxeo, hay un dicho muy crudo, pero a la vez repleto de verdad: “Más vale un minuto antes, que un minuto de silencio”, y hoy más que nunca cobra fuerza.

La estupidez y la cobardía aparecieron de inmediato en las redes sociales, tachando de cobarde a Alma. Muchos la acusaron de “ir a cobrar el cheque”. No cabe duda de que los que la critican son personas sin sentimientos y que seguramente en su vida se han calzado unos guantes de boxeo, y mucho menos han sostenido algún combate profesional, donde se pone en riesgo la vida.



Jorge Capetillo, su entrenador, y Héctor Fernández, su manager, no tienen culpa alguna de la decisión. Habrá que agregar el inmaculado trabajo de José Guadalupe García, quien —en su calidad de réferi— detuvo la contienda a tiempo, respetando la decisión de la esquina de Alma The Conqueror Ibarra.

Alma tiene familia, tiene sentimientos, y seguramente también miedos, por lo que el expresarlos no es motivo para llevar a nadie a los tiempos de la inquisición. Esta postura debe marcar un precedente de prevención y juicio para parar a tiempo los combates excesivamente riesgosos.

No podemos olvidar que el boxeo está de luto por las recientes muertes de Jeanette Zacarías Zapata y Simiso Buthelezi, ademas de la muy impactante lesión de Alejandra La Fénix Ayala en Glasgow, Escocia, donde afortunadamente va reaccionando, pero será un camino muy largo para la guerrera avecindada en Tijuana, para poder regresar a casa y empezar a hacer una vida normal.

“No Puedes Jugar Boxeo” es una frase que define totalmente al pugilismo. Es el deporte más complicado del planeta y —sin duda— uno de los que, si no el que más riesgo conlleva. Por esto, deberíamos exigir más respeto a toda y todo aquel que, con los guantes bien puestos, busca la gloria en el encordado y, como razón principal, sacar de la pobreza a sus familias.



¿En que momento la humanidad perdió la empatía?

Alma, recibe todo mi reconocimiento y respeto por los enormes pantalones de parar sabiamente a tiempo, aún a sabiendas de que vendría la cobarde ola de ataques a través de las redes sociales. Al final, eso no tiene la menor importancia, pues lo que pedías a gritos se te concedió: ¡Estás a salvo y en casa, con tu familia!

¡Disfruta del retiro y, si decides regresar, aquí estaremos esperándote!

@ErnestoAmador