Buscarán ser profetas en su tierra

Un viejo adagio reza así: “Uno no es profeta en su propia tierra”.

Sin embargo, el regreso de Eddy Reynoso y Canelo Álvarez a Guadalajara, los puede hacer profetas en su tierra.

Los astros se alinearon para que el 6 de mayo se celebre una velada de boxeo de talla mundial en Guadalajara, con el agregado de la celebración de los 200 años de Jalisco libre y soberano y el regreso en el zenith de su carrera de Santos Saúl Álvarez Barragán en la calidad de indiscutido en las 168 libras.

En cuanto a Eddy Reynoso, su regreso es por la puerta grande también, pues en sus hombros y seguramente en su corazón lleva tatuado el momento en que fue nombrado manager y entrenador del año por la asociación de escritores de Norteamérica y ahora en esta histórica velada en el feudo del “Rebaño Sagrado”, funge como promotor asociado y por supuesto como manager y entrenador de Canelo, “Rey” Martínez, Lázaro Lorenzana, Joselito Velázquez, Oleksandr Gvozdyk yNathan Rodríguez, entre otros que forman parte del gran cartel boxístico.

Canelo pondrá en juego los 4 cinturones de los supermedianos en su poder, CMB, OMB, FIB y AMB ante John Ryder quien es el Campeón interino de la OMB en las 168, Ryder pues es el mandatorio.

“The winner takes it all” es una canción de la agrupación sueca ABBA lanzada en 1980, misma que describe lo que es esta pelea de Canelo, “El ganador se lleva todo”, y es que si ponemos los riesgos en la balanza, sin duda la misma se inclina al lado de Canelo, por supuesto que reconozco los cojones de Ryder, pero el que literalmente arriesga todo y frente a su gente es el Canelo, Ryder en contraparte tiene todo que ganar y nada que perder.

La pelea en el papel podría sonar muy a favor de Canelo, pero no nos confundamos, las credenciales del peleador del Reino Unido no son nada despreciables, es más, en mi opinión es un peleador peligroso que si se siente cómodo, se crece y se convierte en una pesadilla, si no lo creen chequen lo que hizo en el encordado frente a Daniel Jacobs y Zach Parker un 22-0 con 16 nocauts al que recientemente noqueó, por cierto, “The Gorilla” Ryder se presenta al compromiso del 6 de mayo en terreno Chiva, en calidad de Campeón interino y con una foja de 32 victorias, 5 descalabros y 18 anestesiados.

Para Canelo esta será su pelea profesional número 63, su récord hasta ahora es de 52 victorias, 2 empates y 2 descalabros, con 39 nocauts y se subirá al ring el 6 de mayo con todos los cinturones de los supermedianos.

Dicen que duele más una patada en la cartera, que en salva sea la parte, por lo cuál el gesto de Canelo y Eddy Reynoso de sacrificar lo económico por el regresar a su tierra vale doble, no se tentaron el corazón para decirle que no a Las Vegas, Nueva York, Los Angeles, el Reino Unido e incluso el Medio Oriente, con tal de regresar a brindarse frente a su gente, frente a su raza.

En mi México el boxeo es una religión, pero desafortunadamente por la barrera de lo económico y una visa para los Estados Unidos, hace literalmente imposible el que millones de mexicanos no puedan viajar para ver pelear al Canelo en el extranjero, con este regreso de la dupla Álvarez-Reynoso a Guadalajara, se abre la enorme oportunidad de que miles de mexicanos vean a su Campeón en su tierra, así es de que en hora buena por este regreso del monarca tapatío y de su galardonado amigo y entrenador a su México lindo y querido, y quizás la vida les dé la oportunidad de ser profetas en su propia tierra.