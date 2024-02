En vez de mediar, funcionario“echa más leña al fuego”

Al que le faltó oficio en Tamaulipas, nos cuentan, fue al subsecretario del gobierno estatal, Tomás Gloria Requena (Morena), sobre todo para resolver conflictos sociales. Nos explican que, hace días, decenas de campesinos bloquean la carretera Rumbo Nuevo para exigir que se les pague una indemnización de terrenos, por lo que acudió don Tomás pero, a decir de los campesinos, llegó “muy Juan Camaney”, se plantó frente a ellos y en una actitud de “perdonavidas” los acusó de politizar la protesta, lo que enojó aún más a los manifestantes que ahora exigen la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena). ¡No me ayudes compadre!

Logra candidatura, pese a denuncia

Desde “el baúl de los secretos” de Hidalgo, nos platican que “varias cejas se quedaron levantadas” luego de darse a conocer que en la lista de candidaturas a diputados federales de Morena está incluido el alcalde de Huejutla, Daniel Andrade Zurutuza, quien llegó al cargo bajo los colores del PES, pero ahora se declara morenista. Nos detallan que lo cuestionable es que don Daniel cuenta con una denuncia vigente por el delito de abuso sexual, interpuesta hace dos años, y hasta ahora no ha avanzado la acusación, además de que, presuntamente, esa candidatura sería para una mujer, por lo que varios se preguntan si será un caso más de impunidad con protección de fuero, o en realidad se hará algo.

Investigan abuso, pero advierten que no habrá culpables

Desde Sinaloa nos comentan que está bueno el escándalo que se armó en Mazatlán hace unos días, tras las fiestas del tradicional carnaval, donde presuntamente elementos de la Policía Municipal impusieron cuotas de 100 pesos por persona para permitir el ingreso al Centro Histórico. Nos indican que el asunto llegó a oídos del alcalde, Édgar González Zatarain (Morena), quien ofreció investigar, y el secretario de Seguridad Pública del puerto, Jaime Othoniel Barrón Valdez, intentó calmar los ánimos, prometiendo que el órgano interno de control indaga, pero advirtió que no se puede actuar contra ningún elemento “porque no hay denuncia ni pruebas”, o lo que es lo mismo, “si no lo vi, no pasó”.