Proteger la salud mental de las juventudes LGBTQ+

En México, la salud mental es un tema que, en muchos casos, aún se toma a la ligera; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental, el 17% de las personas en México presenta al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá como mínimo una vez en su vida. Sin embargo, sólo una de cada cinco personas con algún trastorno mental recibe tratamiento. La violencia, pobreza, abusos y demás condiciones que imperan en la sociedad actual generan una mayor vulnerabilidad para este tipo de padecimientos.



El concepto de salud mental implica bienestar personal, independencia, competencia, dependencia intergeneracional y aceptación de la capacidad de crecimiento y realización a nivel emocional e intelectual. Una buena salud mental mejora la actitud de individuos y comunidades y les permite alcanzar sus propios objetivos.[1]



Existe una creencia extendida en la sociedad de que no es posible tratar los trastornos mentales o de que las personas que los padecen son difíciles, poco inteligentes o incapaces de tomar decisiones. Esta ignorancia y estigmatización puede dar lugar a malos tratos, rechazo y aislamiento, y pueden disuadir a las personas afectadas de recurrir a los servicios de salud apropiados.[2]



Así mismo, en nuestro país la disponibilidad de los recursos para salud mental es insuficiente, y los pocos que existen se encuentran mal distribuidos entre los diversos estados del país. De acuerdo al Diagnóstico operativo sobre salud mental de la Secretaría de Salud, solo el 2.8 % de los hospitales públicos brindan atención de la salud mental y adicciones; mientras que los hospitales psiquiátricos representan el 4.6 % del total de hospitales.



Esta problemática se agrava cuando integramos los factores interseccionales en comunidades vulnerables. Este es el caso de las juventudes LGBTQ+ en México. La discriminación, la violencia y la conexión comunitaria se relacionan positivamente con síntomas relativos de salud mental que afectan a las juventudes LGBTQ+, asi como la homofobia, tanto internalizada como sociocultural.



En México, según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), revela que 28.7% (1.4 millones de personas) de la población LGBTQ+ reportó haber pensado en suicidarse o haberlo intentado alguna vez. En The Trevor Project estimamos que más de 40 millones de personas que forman parte de las juventudes LGBTQ+ en todo el mundo consideran seriamente el suicidio cada año y como respuesta a esta crisis mundial de salud pública, desarrollamos un plan de expansión internacional para extender nuestros servicios y continuar siendo la mayor organización a nivel mundial de prevención del suicidio, intervención en crisis y organización de salud mental para todas las juventudes LGBTQ+.



Servicios de prevención como los que ofrecemos en The Trevor Project pueden ser un parteaguas para juventudes que no cuentan con esa figura adulta que respalde su derecho a ser quienes son, vivir plenamente y gozar de una salud mental sana e integral.



Es momento de poner luz sobre los factores de protección que reducen la probabilidad de que las juventudes LGBTQ+ desarrollen problemas de salud mental. Como sociedad podemos sumarnos a este movimiento, dejando a un lado el estigma que tiene la salud mental y apoyando a las instituciones, organizaciones y personas que empujan por mejorar la experiencia de vida de las juventudes LGBTQ+ en México.





Directora Ejecutiva de The Trevor Project México.

[1] OMS, Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020.

[2] Mascayano-Tapia F, Lips-Castro W, Mena-Poblete C, et al. Salud Mental, 38(1), Ene-Feb, 2015.