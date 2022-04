Argelia: vitalidad económica y buena salud financiera

El 8 de abril de 2022, el señor Andrés Ordóñez, antiguo embajador de México en Rabat, publicó un artículo bajo el título “España y el Sáhara: La reconfiguración de las alianzas estratégicas en Europa” (http://eluni.mx/na3qo0)

El autor del artículo no duda, desde el principio, en nombre de lo que llama “realismo” y aprovechando la oportunidad que ofrece el viraje del actual gobierno español sobre la cuestión del Sáhara Occidental y su alineación con las tesis marroquíes, para, por su parte, alinearse con los dos.

Hay que creer que su estancia en Marruecos, donde se impregnó abundantemente de la propaganda marroquí, terminó por empañar su sentido del juicio hasta el punto de hacerle adoptar una posición tan parcial, e incluso contraria a la de su propio país que, habrá que recordarle, que ha inscrito en el marco de su Constitución Política el principio de la autodeterminación de los pueblos.

En efecto, a lo largo de un pseudo-análisis lleno de inexactitudes y contra-verdades, se esfuerza, recurriendo a atajos históricos muy cuestionables, en justificar la ocupación por la fuerza de un territorio no autónomo aún reconocido como tal por las Naciones Unidas. Pero este diplomático retirado no se detiene ahí, pues en términos inaceptables, se refiere a Argelia atribuyéndole propósitos que nunca fueron los suyos.

El autor del artículo, definitivamente a favor de las tesis marroquíes y sesgado por una lectura parcial de la historia, se encuentra visiblemente en la incapacidad de comprender que un país, Argelia, pueda apoyar, en nombre de los únicos principios que siempre han guiado su política exterior, el derecho a la autodeterminación de un pueblo bajo ocupación. Esta elección irreversible tiene sus raíces en la lucha de liberación del pueblo argelino, quien sufrió durante 132 años el yugo del colonialismo y logró deshacerse de él consintiendo los mayores sacrificios. Y fue precisamente a través de un referéndum de autodeterminación, tras una larga lucha de liberación, que el pueblo argelino expresó masivamente su rechazo al colonialismo.

El autor del artículo evita cuidadosamente de cuestionarse el por qué Marruecos persiste tan obstinadamente de negarse a someterse a un referéndum conforme al Plan de Arreglo iniciado por las Naciones Unidas y, al hacerlo, conformarse con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Cuando el autor se refiere a la legalidad internacional, es para hacer una interpretación que es personal y que no tiene otro objetivo que legitimar la ocupación marroquí, lo cual es sorprendente, por decir lo menos, de un diplomático de carrera. Todo el argumento sin pies que desarrolla, con complacencia, no tiene otro objetivo más que el de presentar el “plan de autonomía” marroquí como la única opción, pretendiendo ignorar que lo que presenta como una solución “realista”, no deja de hecho ninguna opción real más que la anexión, a un pueblo en lucha para obtener su derecho de poder expresarse libremente sobre su futuro. El autor parece admitir alegremente que el derecho de los pueblos a la autodeterminación debe ser sacrificado sobre el altar del realismo, lo que revela aún más un cinismo interesado que una reflexión seria.

El autor del artículo, siempre en nombre de su tan particular concepción del realismo, avala y justifica el viraje español sobre la cuestión saharaui, argumentando que Europa necesita la estabilidad de Marruecos para preservar su seguridad, al igual que los Estados Unidos necesitan la de México para proteger la suya. Un paralelismo como ese, tan torpemente establecido, no ofrecería, a creer, que no hay otra vocación para un país que estar al servicio de la seguridad de los demás, lo que no es en absoluto halagador para aquel que se emplea en defender con tanto celo estas tesis.

Si el autor del artículo se hubiera ocupado de afinar lo que presenta como un análisis, se habría dado cuenta rápidamente que el brusco viraje español, que dio así la espalda a la posición equilibrada que había tenido España hasta ahora, no es más que el resultado de las presiones migratorias que Marruecos ha ejercido sobre España, amenazando con invadir los enclaves de Ceuta y Melilla, para llevarla a estar de acuerdo con sus puntos de vista.

Es sorprendente, por decir lo menos, que un antiguo diplomático, readaptado en investigador de la UNAM y que, en esta doble condición debería mantenerse con cierta reserva, o al menos con un mínimo de objetividad, esté tan preocupado por la seguridad de Europa y por los intereses de Marruecos. Su parcialidad le lleva a abordar a Argelia en términos, por decir lo menos, inconvenientes. Argelia, de la que es el único que percibe “el declive”, es mucho más grande y fuerte de lo que él aparenta creer. Grande por su historia, así como por su geografía, Argelia que se enorgullece legítimamente de ser un vector de paz y de estabilidad, particularmente en África y en el mundo árabe, goza indudablemente de una verdadera vitalidad económica y de una buena salud financiera, siendo uno de los países menos endeudados del mundo. Este “declive” no es seguramente más que un deseo piadoso y una visión de la mente del autor.



Embajador de Argelia en México