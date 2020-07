El contexto del T-Mec y los retos para México

Si el viaje en el tiempo fuese posible y ciudadanos que presenciaron la forma en que el debate de 1992-93 dividieron a la sociedad mexicana entre los que apoyaban el libre comercio y sus opositores, muy probablemente se sorprenderían de saber que en la actualidad ningún partido político se opone al libre comercio y que existe un consenso nacional en relación con continuar las políticas de apertura comercial a través de los acuerdos comerciales internacionales, en donde los compromisos con Estados Unidos desempeñan un papel central.

A estas alturas, ya casi nadie recuerda que el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari negoció con sigilo la primera parte de las rondas que llevaron a la creación del TLCAN, precisamente para que no se politizara este tema pues en aquellos días una parte significativa de su propio partido (el PRI), y prácticamente por completo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se oponían al establecimiento del área de libre comercio, así como un sector de empresarios mexicanos y organizaciones no gubernamentales, sin dejar de mencionar a algunos intelectuales nacionalistas que con el paso de tiempo, cambiarán radicalmente de parecer.

Aquella incertidumbre sobre los beneficios de un TLC con los Estados Unidos y con Canadá se derivaba en parte, del hecho de que no había muchos antecedentes sobre el impacto económico de este tipo de acuerdos, recordemos que apenas en el año 1986 los EU habían firmado su primer TLC con Israel, y en el año 1988 con Canadá, de esta forma, no había muchos datos disponibles para saber qué tipo de apuesta estaba realizando el gobierno mexicano en ese momento. En contraste, cuando surgió la posibilidad de renegociar o actualizar el TLCAN por vía de un acuerdo continental llamado ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) durante el período 2000-2008, las voces críticas a los acuerdos comerciales con los Estados Unidos ya se habían silenciado, y había un consenso social y político en torno a llevar a cabo estas negociaciones, pese al costo que iba a tener para México que lo alcanzado en el TLCAN se extendiera a todos los países del continente americano excepto Cuba. Lo mismo ocurrió cuando se abrieron las negociaciones para un acuerdo comercial Transpacífico, en México no se presentaron prácticamente voces en contra de este acuerdo. La pregunta significativa por hacer es ¿cuáles son las bases de ese consenso?

La respuesta podría ser que la política comercial liberal mexicana ha propiciado el surgimiento de una amplia industria manufacturera orientada a la exportación, y que el porcentaje del PIB vinculado con este sector se ha mantenido estable. México se ha convertido en uno de los más grandes exportadores internacionales de manufacturas, y el principal de América Latina, esta estrategia comercial ha contribuido, con todos sus defectos, a reducir la dependencia en los ingresos petroleros como fuente de divisas, y ha fomentado la inversión extranjera en sectores económicos que le han permitido a la economía mexicana insertarse en cadenas productivas regionales y globales que, sin la presencia de tales acuerdos comerciales, las inversiones enfrentarían escenarios impredecibles jurídicamente hablando.

Hoy, a diferencia del 1ro de enero del año 1994 cuando entró en vigor el TLCAN después de 3 años de arduas negociaciones y de meses de análisis por parte de los especialistas en torno a las posibles consecuencias de ese tratado, el 1 de julio del 2020 nos presenta un escenario menos incierto sobre lo que pudiera ocurrir al ponerse en marcha el T-MEC. Después de 26 años de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, del desarrollo de cadenas productivas regionales, de la aparición de controversias comerciales y de inversión que se resolvieron mayoritariamente (pero en algunos casos no por completo) a través de los propios mecanismos de solución de controversias creados en el TLCAN, de la aparición de la llamada “visa TLCAN” que permitió una mayor circulación física de hombres de negocios en América del Norte, y de otras consecuencias relacionadas con una mayor interacción económica derivada del TLCAN, lo que se debería esperar del nuevo T-MEC es una profundización del comercio en un momento histórico en donde el libre comercio va a tener muchos obstáculos a nivel internacional, como resultado del surgimiento anticipado de una ola proteccionista para poder superar las consecuencias de la pandemia COVID-19.

Las condiciones económicamente adversas que se le pueden presentar al T-MEC como resultado de la pandemia podrían ser: Recesión económica global. Caída de la inversión extranjera directa, Interrupción de los flujos en las cadenas regionales y globales de suministro, y de valor Acciones comerciales proteccionistas aplicadas a partir del principio de la seguridad nacional. Desaparición de un buen número de PyMEs. Reducciones en las transacciones de los servicios financieros. Intervenciones de los gobiernos en la industria a través de la estatización de empresas.

Para México, el T-MEC es antes que nada un documento que ofrece garantías a las inversiones procedentes de América del Norte del cualquier tipo, sin un proyecto de industrialización que garantice la articulación de esta inversión extranjera con un modelo de desarrollo integral. Las 4 acciones que los especialistas sugieren que deben llevar a cabo el gobierno federal para salir adelante de los problemas económicos derivados de la epidemia COVID-19 son: un mayor gasto público, el fomento de las inversiones empezando por la pública, la redistribución de la riqueza para aumentar la demanda interna, y el establecimiento de una política industrial.

Es imperativo apostar por una política industrial que se vincule con los beneficios de acceso al mercado y trato nacional ganados en el T-MEC, de tal forma que el éxito que se ha tenido en la exportación de productos manufacturados tenga un impacto interno real, y sea posible superar la escasa o nula mejoría que el país ha alcanzado en sus niveles de producción globales, y exista así un real avance tecnológico. Esto a pesar de las denuncias de algunos especialistas en el área en relación con que el T-MEC es una continuación del TLCAN en la intención de que México continúe desempeñando un papel subordinado, como lo tipifica el capítulo destinado a la propiedad intelectual en donde se cancelan las oportunidades para una transferencia de tecnología entre países, y muy al contrario, protege copyrights en un nivel que no se ha logrado en otros acuerdos internacionales.

El T-MEC debe atraer actividades económicas en donde el valor añadido esté realmente presente, para superar la condición económicamente subordinada de México dentro de lo que ha sido llamado como un capitalismo de subcontratación internacional que se fomentó durante el TLCAN en el que las empresas más importantes de América del Norte decidieron trasladar a nuestro país actividades económicas con bajo componente tecnológico e intensivas en mano de obra de bajo costo internacional.