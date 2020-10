La pandemia ha devastado al turismo médico, necesitamos soluciones creativa

Cuando cruzas la frontera México-Estados Unidos hacia Algodones, Baja California, llegas a una calle llena de farmacias, clínicas dentales y oficinas de oftalmólogos. Un flujo constante de estadunidenses y canadienses examinan cuidadosamente las calles de la ciudad a pie, atraídos por la reputación creciente de profesionales de la salud en México, una alternativa grata a los costos disparados de servicios de salud en sus países de origen. En Estados Unidos, por ejemplo, las cirugías cosméticas, operaciones para bajar de peso, trabajos dentales y otros tipos de procedimientos cuestan entre 40% y 70% más que en México. En Canadá, los trabajos dentales no están incluidos en el sistema de salud pública, lo que hace a México un destino atractivo.

Similar a Algodones, ciudades como Nogales, Ciudad Juárez y Piedras Negras se han convertido en paradas para trabajos dentales, mientras que Tijuana y Mexicali resaltan por las cirugías cosméticas y bariátricas. Una vez que visitas estas ciudades, y las tantas otras comunidades fronterizas que se han convertido en destinos populares para viajes médicos de un día, es fácil creer que el tamaño de la industria del turismo en México en 2018 fue de entre 8 y 8.8 mil millones de dólares, de acuerdo a un estudio de Deloitte. Entre 2013 y 2018, Deloitte señaló “La industria del turismo médico en México ha crecido a un ritmo anual promedio de 33.7%,” empleando a miles de médicos, dentistas, quiroprácticos, enfermeros, farmacéuticos, y otros profesionales de la salud. México se coloca en segundo lugar como destino médico mundial, sólo superado por Tailandia. Aunque los destinos médicos más visitados están a lo largo de la frontera – alrededor de 8.7 millones de visitas médicas (incluyendo a los viajes de entrada por salida y con estancias) se realizaron a lo largo de la frontera México-Estados Unidos en 2019 – el turismo médico va ganando popularidad en estados más al sur, como San Luis Potosí, Quintana Roo, Puebla y Jalisco.

Con base en un rápido crecimiento desde 2010, se esperaba que el turismo médico y sus ganancias continuarán creciendo en 2020 y posteriormente. Y luego, como todos sabemos, la pandemia de covid-19 llegó.

En marzo de este año, cuando la pandemia recién empezaba a afectar a América del Norte, aproximadamente 727,530 viajes se realizaron de Estados Unidos hacia México por propósitos de salud, un descenso significativo del número de llegadas en enero y febrero, y de las 839,120 llegadas médicas en marzo de 2019.

Esto es en parte por las restricciones introducidas a los viajes esenciales, que incluyen la mayoría de tratamientos médicos y los viajes de compras a farmacias. Estas limitaciones en los cruces terrestres, implementadas el 21 de marzo, continuarán por lo menos hasta el 21 de noviembre. Como resultado, en México, varias farmacias y clínicas dentales cerca de la frontera han atestiguado una caída en la demanda de sus servicios de entre 70% y 75% durante los últimos meses. Ahora, la mayor parte de sus pacientes son residentes locales, turistas mexicanos, grupos reducidos de estadunidenses y personas con doble nacionalidad con permiso de cruzar la frontera.

Los resultados han sido despidos masivos e ingresos reducidos para los profesionales de la salud. A su vez, esto ha repercutido en otros sectores que se alimentan del turismo médico, como los restaurantes, bares y tiendas. Como otras localidades dependientes del turismo, las ciudades fronterizas también están dejando de recaudar cantidades importantes de impuestos e ingresos indirectos, pérdidas que impactarán a la comunidad por completo. Esto tiene implicaciones socio-económicas relevantes para las comunidades que ya estaban sufriendo un declive en el turismo desde los inicios de los 2000, a causa de la inseguridad.

Es poco probable que la frontera México-Estados Unidos vuelva a reabrir totalmente al libre movimiento de los clientes de la salud antes del final de 2020, y probablemente permanecerá cerrado para viajes no esenciales hasta que una vacuna efectiva esté disponible para su uso generalizado. Entonces, ¿qué se puede hacer?

Líderes comunitarios, agencias gubernamentales y profesionales de la salud deben de enfatizar alternativas al turismo médico tradicional, lo que incluye promover los destinos médicos al mundo entero y ofrecer descuentos especiales a turistas de mercados redituables/lucrativos más allá de Estados Unidos y Canadá. A través de un vuelo, ciudadanos de países de Europa, Medio Oriente y Asia, pueden evitar las restricciones impuestas a los cruces terrestres en Norteamérica, incluso si existen otras restricciones. Incentivos para viajar (paquetes de turismo médico a bajos costos) también podría atraer al turismo nacional interesados en visitar la frontera norte para procedimientos médicos y dentales. De forma similar, con el entrenamiento y la certificación adecuada, los proveedores de servicios médicos podrán adaptarse enfocándose en servicios “esenciales”, como tratamientos contra el cáncer y endodoncias, en lugar de procedimientos opcionales, los cuales en el pasado han compuesto la mayor parte del mercado médico en la frontera.

Sin importar los esfuerzos que se realicen en el presente o en el futuro inmediato, tomará un tiempo que destinos médicos como Algodones recuperen su posición como uno de los destinos más visitados en México. Por encima de todo, los turistas están preocupados por su seguridad al decidir viajar. Una pronta recuperación requerirá un progreso hacia una cura o una vacuna, pero también de la confianza del público y de la actividad del gobierno. Ahora es el momento para que las autoridades, agencias gubernamentales y proveedores de servicios médicos realicen lo necesario para trabajar hacia la reapertura de la frontera y asegurar la seguridad de los turistas de servicios médicos.

Dallen J. Timothy, PhD, es profesor de la School of Communication Resources and Development, investigador en el Center for Sustainable Tourism, y científico senior en sustentabilidad en Arizona State University.