El Plan de Acción de Diego Prieto para la ENAH

Y a propósito del nylon y el poliéster, Diego Prieto, el Gran Timonel del INAH, le pidió al José Luis Perea, secretario técnico de la institución, que enviara una carta de la que ustedes pueden enterarse más detalladamente en una nota publicada hoy en esta sección. La razón es su desacuerdo con el reportaje “ENAH, una escuela en ruinas, ignorada por la dirección del INAH”. En la carta, Perea dice que la dirección del INAH no sólo no ignora a la escuela, sino que ya hay un Plan de Acción, así con mayúsculas, para atender los problemas. Haberlo dicho antes, o sea que cada mancha de mugre, hoyos en los techos y basura acumulada que el reportero constató in situ en la ENAH ya está siendo atendido por el gran Plan de Acción en marcha. Con la magia de los otros datos, los funcionarios o, más bien, los chamanes del INAH han despachado los urgentes asuntos de la ENAH en tres cuartillas y hasta tuvieron espacio para prometer una “regularización de profesores de asignatura”. Qué maravilla porque, según sabemos, a finales de febrero Hacienda ordenó suspender todas las contrataciones de personal para todo el gobierno federal hasta septiembre. ¿O todo será un Plan Acción para Darnos Atole con el Dedo?

melc