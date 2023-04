Fiscalía General de Sinaloa interviene por denuncia en la Orquesta Sinfónica de ese estado

Como ya fue registrado en esta columna, el pasado 31 de marzo el director de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), Miguel Salmon del Real, fue separado de su cargo debido a una denuncia que se interpuso en su contra ante la Fiscalía General del Estado por acoso sexual, polémica que confirmó ayer Juan Salvador Avilés Ochoa, director del Instituto Sinaloense de Cultura. Ante medios locales, Avilés Ochoa habló de un “presunto acoso”, pero, mientras la presunción se define, Salmon salió de la Orquesta por la puerta de atrás. El caso bien puede ser el guion de la película “Tár”, aunque en la cinta protagonizada por Cate Blanchett cabe la duda de si la protagonista es victimaria o, por el contrario, víctima de la cultura de la cancelación. Es un momento crucial y complejo no sólo para la Orquesta, sino para las autoridades culturales de Sinaloa: al margen del proceso legal, a la Comisión de Ética le llegaron dos denuncias más y hay rumores de que la situación con Salmon ya era insostenible y añeja, pero las autoridades lo encubrían. Salmon, por su parte, no se quedó callado y apeló desde sus redes sociales: "Las presuntas imputaciones en mi contra son totalmente falsas, por ello, presentaré los recursos legales pertinentes. Para respetar el debido proceso no habrá comentarios adicionales".

