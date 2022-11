Conversación entre Felipe González y Mariano Rajoy

El fin de semana se cumplieron 40 años de la llegada a la presidencia española de Felipe González, quien encabezó un gobierno que incorporó plenamente a España en la modernidad occidental. Para conmemorar esto, hace un par de semanas el Foro La Toja 2022 organizó una conversación entre los expresidentes Felipe González, del centro izquierda, y Mariano Rajoy, del centro derecha. (La charla puede verse aquí https://www.youtube.com/watch?v=tq2G0oBEy6A). Dos antiguos rivales ideológicos pueden discutir enriquecedoramente sobre su país y el mundo. Dice González “se ha constatado algo que por fin la inmensa mayoría de Europa comprende.

Por separado significamos menos que nada. Incluso los más poderosos países europeos… los franceses saben que Francia no es lo que fue. Además, saben que no volverá a ser lo que fue.” Para enfrentar esta era de transformaciones decisivas, afirma el expresidente González “los políticos se supone que somos, ante todo, proveedores de certidumbre… los políticos se tienen que levantar y proveer certidumbre, por lo que tienen más necesidad que nunca de ponerse de acuerdo… lo que hay que hacer es aplicar la legalidad. Nadie puede decir “yo no estoy dispuesto a cumplir la ley.” ¿Cómo gobernar entonces en medio de tantos cambios? Responde González “en América Latina se usan mal los vocablos de equidad y crecimiento. No hay que confundir conceptos morales con conceptos técnicos, ambos deseables pero distintos… debemos armonizar la fiscalidad en los impuestos básicos.” Sobre el papel internacional de Estados Unidos, reflexiona “la relación entre Estados Unidos y América Latina es muy complicada. Si Estados Unidos se ocupa de América Latina, América Latina reacciona diciendo “¿y por qué se meten?” Y si no se ocupa, los latinoamericanos reaccionan diciendo “¿ven cómo no les importamos nada?” Así que hagan lo que hagan, están jodidos.”

Por su parte Mariano Rajoy se burló de su propio partido político. “Es que yo cuando el PP lo hace bien, tengo que decirlo. Aunque sea un hecho excepcional.” Sobre la guerra en Ucrania, dice Rajoy “Esto de que la seguridad europea ya estaba garantizada y no iba a haber problemas militares se ha demostrado que no es verdad… Putin ha reforzado a aquellos que eran partidarios de incrementar nuestra unión con la OTAN.” Además, Rajoy hizo una defensa valiente del orden liberal internacional. “Hay quien dice que Merkel se equivocó en su relación con Rusia al apostarle al comercio… nosotros somos democracias con todos nuestros defectos y errores, pero la democracia es infinitamente mejor que todos los regímenes alternativos que hay. Incluido el que existe en Rusia… de lo que estamos hablando del otro lado es de dictaduras, a donde nadie quiere ir y de las que todo el mundo quiere salir. Algún atractivo tendrán las democracias.” Y remata contra los críticos de la transición española. “Estos 40 años han sido los mejores de nuestra historia reciente. Lo que pasa es que a veces nos dedicamos a poner el énfasis en aquellas cosas que no van bien. Sistema sanitario universal gratuito, un sistema donde todo el mundo puede estudiar e ir al extranjero… es verdad que hay crisis, pero ¿cómo se vivía en España hace 40 años?”

Podríamos incurrir en el lugar común de quejarnos de que en México este diálogo entre antípodas ideológicas es imposible. Mentira. En la década de 1980, Luis H. Álvarez y Heberto Castillo unieron fuerzas para defender la democracia del así llamado “fraude patriótico” que impulsaba el oficialismo en Chihuahua. Hoy cuando las libertades democráticas que ha conquistado México están bajo amenaza por una reforma electoral regresiva, platicarán en San Cristóbal de las Casas Juan José Rodríguez Prats del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas. Será en el marco de la presentación de un libro el viernes 4 de noviembre a las seis de la tarde. Aunque a la demagogia populista no le guste, la democracia liberal es también, en gran medida, la capacidad de dialogar entre diferentes.

