Política migratoria mexicana: restrictiva y violatoria a derechos humanos

La migración forzada es una realidad que, lejos de desaparecer, se transforma y se convierte en un problema cada vez más complejo. La forma en que el Gobierno mexicano enfrenta esta problemática no es eficaz y sus acciones son contradictoras porque, por un lado, habla de protección de los derechos de las personas migrantes, mientras sus políticas son cada vez más restrictivas, asfixiantes y violatorias de los derechos humanos.



Ante este endurecimiento, las caravanas migrantes -que se registran desde 2011 y se intensificaron a partir de 2018- son la respuesta colectiva para enfrentar los obstáculos en el camino hacia Estados Unidos. Surgen también como necesidad apremiante, porque ya no es sólo la razón económica lo que obliga a partir, sino también la desestabilización política de los países de origen, las catástrofes, el cambio climático y la violencia.



Las caravanas representan la unión y el poder de incidencia en las agendas de los gobiernos, porque desafían la lógica con que se pretende detener su camino, haciéndose visibles, organizándose en redes sociales, sin depender de un “coyote”, caminando en grupo para protegerse del crimen organizado y también para enfrentar las acciones hostiles de las fuerzas gubernamentales.



Dichas acciones son resultado del poder otorgado al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Guardia Nacional, lo que ha generado tensión entre las caravanas que salen de Tapachula y elementos de estas instituciones; una lenta y ambigua entrega de visas humanitarias; el hostigamiento y persecución, que alimenta la xenofobia contra los migrantes y los obliga a tomar rutas cada vez más riesgosas, como la marítima, lo que ha ocasionado volcadura de lanchas y muertes.



En la frontera norte el programa “Quédate en México” (MPP) ha creado un gran tapón humano, en donde las personas tienen escasas oportunidades y poco acceso a sus derechos. A esto se suma la ley estadounidense Título 42, impuesta por Donald Trump, que prohíbe la entrada a ese país si se sospecha que la persona migrante puede introducir enfermedades, así como las expulsiones “fast track”, que vulneran los derechos de posibles solicitantes de asilo y los deja, al igual que a las personas deportadas, a expensas de la corrupción y el coyotaje. Y esto deriva en otras vulnerabilidades: desaparición, extorsión, fraudes, reclutamiento del crimen organizado, trata de personas, tráfico de personas y de órganos.



Al sur, en Tapachula, una de las fronteras que recibe la mayor cantidad de personas centroamericanas, del Caribe y, recientemente de Venezuela, se aplican operativos donde la discriminación se hace presente, ya que hay detenciones y expulsiones enfocadas contra centroamericanos, bajo el argumento de la “seguridad nacional”.



Además, los trámites de regularización migratoria son lentos, pues la gran cantidad de solicitudes rebasa la capacidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dejando en un limbo de desprotección, sin acceso a servicios de salud ni trabajo, a solicitantes que no cuenten con un documento que acredite su situación regular. Y esto genera que las vidas de niñas, niños, mujeres y hombres queden a expensas de la corrupción, del narcotráfico y la explotación sexual.



En suma, la política migratoria del gobierno mexicano, endurecida como respuesta a las de Obama, Trump y Biden, ha generado mayor vulneración a la población migrante, lo que contradice su discurso.



De ahí nuestra exigencia a las autoridades mexicanas para que, así como se pide respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas en Estados Unidos, se respeten los derechos de los extranjeros indocumentados que circulan por nuestro país.







@JRSMex de @Jesuitas_Mexico de @ConradoZepeda. Director del Servicio Jesuita a Refugiados México