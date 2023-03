Con marcha y todo, pero el Peje sigue arriba en las encuestas

“Toto, tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas”

El Mago de Oz.

Sí, estuvo muy bonita la marcha, los cientos de miles de ciudadanos defendiendo al INE y, mucho más, repudiando al gobierno de López Obrador que tiene mucho para ser repudiado, cientos de miles en el Zócalo y las plazas del país, en las embajadas del mundo, mandando un mensaje claro: el país tiene más de una visión, no todos creen en “la transformación” y varios se sienten traicionados, arrepentidos, 2024 no será como el 2018.

Pero, luego del mensaje, vienen las exageraciones: dicen que el presidente tiene miedo, que la oposición va a arrasar en las urnas, que México ¡despertó! (otra vez) y que ahora el repudio del pueblo carcomerá a López, que se viene la “primavera mexicana” y bla, bla, bla… ¿neta?

Desde mi humilde trinchera, ahí van algunos puntos del porqué aún está muy lejos que caiga el presidente de su 60% promedio de aprobación y, me van a odiar, del porqué Morena ganará en el 2024:

1.- Aunque usted no lo crea, querido lector, la gran mayoría del país no está necesariamente politizada ni tampoco radicalizada, en la sobremesa no se discute con pasión el Plan B de la reforma electoral o el superpeso mexicano, si acaso se habla de la inseguridad y de las dificultades económicas, pero no siempre se hilan estos temas directo con Morena o con López Obrador. Los mexicanos siguen viviendo su vida como pueden, luchan con sus propios recursos y se hacen responsables de su destino a pesar del gobierno al que cada día prestan menos atención.

2.- La justificadamente ofendida clase media aspiracionista sigue siendo una minoría en el país, esta es una nación de pobreza, de carencias y de muchos resquemores, no hay una empatía generalizada a la marcha rosa.

3.- De manera francamente clientelar, la 4T se ha encargado de quitar recursos a los estratos más bajos del país, a los más fregados y repartirlos entre grupos apetitosamente electorales, millones de familias reciben recursos que no recibían antes y están felices con ello. ¡Ya sé!, eso tendrá consecuencias nefastas para la economía en el mediano y largo plazo, pero a corto plazo gana elecciones y genera simpatías.

4.- Los partidos políticos de la oposición son impresentables, sosos, aburridos, hipócritas, recuerdan a la tía regañona que por lo regular le cae mal a casi todo el mundo, son rancios y reacios a los cambios, a veces, tristemente ridículos. No les caería mal una renovación urgente de cuadros, ahí apesta a cartucho quemado.

5.- López Obrador habla español, su lenguaje vulgar y corriente es el lenguaje de la mayoría de los mexicanos, sus tintes autoritarios y despóticos, por desgracia, terminan siendo vistos por millones de personas como la solución pragmática a los problemas del país.

No empiece a decirme que ahora soy un chairo, déjeme serle franco, para mí, la mayoría de los políticos no valen un céntimo sin importar el color o la ideología. Lo que aquí le comparto nada tiene que ver con mis filias o fobias, sino con la manera como veo que vienen las cosas.

Por cierto, no creo que en el siguiente sexenio vayamos a tener una “luna de miel”, pero de eso hablamos luego.

DE COLOFÓN.- Deberían darle un reconocimiento a Ebrard por la operación que se hizo desde la Cancillería para traer a Tesla en México, pero, a diferencia del deal con Elon Musk, en la 4T el piso no anda nada parejo.

Y todavía faltan 458 días para la elección y 579 para que se acabe el sexenio.