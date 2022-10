Remisión de la diabetes

La diabetes tipo 2 es reversible al cambiar el estilo de vida. Los medicamentos por si solos y la tecnología de punta no logran generar ese cambio.

Sin embargo, con una dieta baja en calorías y hacer ejercicio regularmente, la diabetes puede disminuir y entrar en remisión. Además, las personas también pueden revertir la prediabetes al hacer cambios en el estilo de vida.

Esto es alentador si consideramos que la Federación Internacional de Diabetes reporta que 463 millones de adultos tuvieron la afección en 2021 y se reportaron 4.4 millones de muertes ese año a causa de la diabetes.

En sí, es una de las enfermedades de mayor incidencia a nivel mundial y se espera que en 2030 haya más de 522 millones de afectados.

Además, del 24% al 62% de las personas que tienen diabetes aún no son diagnosticadas ni tratadas, por lo que pueden presentar complicaciones severas. Sin embargo, las nuevas tecnologías permiten mejorar la adherencia a los tratamientos, efectuar controles y seguimientos eficaces de los pacientes y mejorar su calidad de vida.

Ahora, algunas tecnologías para tratar la diabetes incluyen células beta artificiales que tiene como objetivo crear células capaces de liberar insulina cuando detectan un incremento de los niveles de azúcar en sangre, sensores de monitorización continua de glucosa que también guarda los datos del paciente o la bomba de insulina inteligente que introducen dosis pequeñas de insulina mediante un tubo muy fino de plástico que queda introducido bajo la piel.

De manera simultánea, las apps móviles permiten el control y seguimiento de la adherencia a los tratamientos de muchas enfermedades. En la diabetes logran desde supervisar el nivel de glucosa en sangre hasta informar de los niveles de azúcares que están presentes en los alimentos.

La innovación tecnológica en el ámbito de la salud está en constante evolución. Sin embargo, lo crucial es mejorar el estilo de vida. La dieta y el ejercicio resultan fundamentales.

Ahora, la cura y la reversión con frecuencia se usan de manera intercambiable con la remisión. Sin embargo, esos términos no son los mismos porque la “cura” de la diabetes sugiere que todos los aspectos de la diabetes están completamente normalizados y que no se necesita seguimiento clínico, atención ni manejo para prevenir una mayor hiperglucemia y otros riesgos para la salud asociados con la diabetes. Aquí debe enfatizarse que no existe una cura para la diabetes.

Sin embargo, la “reversión” describe el proceso de volver a los niveles de glucosa por debajo de los utilizados para diagnosticar la diabetes, pero no implica que se necesite más apoyo para prevenir los niveles altos de azúcar en sangre.

La “resolución” de la diabetes, por otra parte, implica que el diagnóstico original fue erróneo o que se estableció de forma permanente un estado completamente normal.

Cada caso de diabetes es diferente. La investigación sobre la remisión está en curso y muestra que es posible que la remisión no es posible para todas las personas con diabetes tipo 2 ni es permanente en quienes la logran. La remisión, generalmente, se logra con una supervisión y un tratamiento médicos intensos.

Incluso durante la remisión, pueden ocurrir complicaciones de la diabetes como la retinopatía, enfermedad renal crónica, neuropatía o enfermedad cardiovascular. No hay evidencia a largo plazo de que los chequeos para detectar complicaciones se puedan interrumpir de manera segura. Por lo tanto, aquellos pacientes en remisión deben permanecer bajo supervisión médica.



Médico especializado en diabetes