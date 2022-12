Las ciudades: clave de un futuro sostenible

Hace unas semanas la población mundial alcanzó la cifra prevista por las Naciones Unidas. A nivel global, ocho mil millones de personas habitamos el planeta. Y, según el Reporte Mundial de las Ciudades 2020, el 55% de la población viven en ciudades. Entonces, ¿cómo garantizar un futuro sostenible, justo y resiliente para las ciudades?



Algunas respuestas pueden encontrarse en la planeación de sus espacios y sistemas: en la forma de ocupar los espacios urbanos, de distribuir los servicios, de movernos y de construir. Se trata de pasar de la planeación a la implementación de forma inclusiva, intersectorial y basada en la evidencia. Las ciudades tienen el potencial combatir el cambio climático.



Según la ONU, las ciudades del mundo ocupan solo 3% de la superficie de la Tierra, pero representan al menos el 60% del consumo de energía y generan 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero.



Por eso, el reto de las ciudades es innovar en los sectores de energía, construcción, gestión de residuos, movilidad y planificación para combatir el calentamiento global.



Es indispensable centrarse en la conformación de ciudades habitables y justas, que protejan los bosques urbanos, las cuencas hidrográficas y se construyan con materiales amigables para el medio ambiente. Además, debe promoverse el ahorro de energía y la expansión urbana ordenada; hacer frente a las problemáticas entorno al agua con la adopción de soluciones basadas en la naturaleza, y apostar por una movilidad integrada. También se debe disminuir la necesidad de viajes al tiempo que se mejora y dignifica el transporte público y se apuesta por la movilidad activa y la electrificación de la flota vehicular.



Por ejemplo, las tendencias de la construcción en áreas urbanas deben cambiar significativamente para alcanzar las metas propuestas en el Acuerdo de París, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana. Los cambios no pueden limitarse a simples intentos, sino que desde ahora debe implementarse una transformación a escala masiva.



Se debe edificar integrando el análisis bioclimático y nuevas tecnologías para reducir la necesidad de energía adicional para hacer los espacios habitables. Además, hay que asegurar que todas las futuras construcciones sean libres de combustibles fósiles y acercarse a la generación cero de emisiones. Es un reto, pero también una oportunidad significativa para darle de nuevo forma a las ciudades, pues aproximadamente el 75% de la infraestructura que necesitaremos para el año 2050 aún no se ha construido.



El transporte también produce cantidades significativas de emisiones contaminantes. Ante esto, las ciudades no deben planificarse pensando en los autos, sino en las personas e invertir en transporte público sin emisiones de carbono, rutas peatonales y carriles de bicicleta protegidos. Apostar por transporte público eléctrico podría evitar la emisión de 250 millones de toneladas de dióxido de carbono para el año 2030, así como mejorar la salud de los ciudadanos, disminuir el ruido y la contaminación atmosférica en nuestras ciudades.



Otro aspecto será tratar es la desigualdad, pues en las ciudades hay un número considerable de personas que viven en asentamientos informales - y se espera que estos aumenten.

Sólo a través de una nueva gobernanza urbana podremos construir futuras ciudades más inclusivas, sostenibles, seguras y resilientes, que contribuyan de manera decisiva a los cambios que la humanidad experimentará en las próximas décadas.



Directora de ciudades para WRI México y Colombia