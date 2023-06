El cerebro del América no está seguro de seguir en el equip

América puede estar muy contento ahora que, despujés de bastante tiempo, tiene al brasileño André Jardine como su nuevo director técnico, pero la realidad es que las Águilas no pueden estar satisfechas al 100 por ciento por diversas razones, ya que en primer lugar, no han llegado refuerzos que apuntalen tanto la parte defensiva como ofensiva del equipo, y en segundo, su gran cerebro, el chileno Diego Valdés, no está del todo seguro para el siguiente torneo, pues sus promotores le rondan la cabeza con supuestos ofrecimientos del futbol de Europa. Así que ahora que el América ya se tapó los pies, pero puede destaparse la cabeza.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.