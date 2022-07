La profesionalización de los gobiernos municipales en México: Un reto impostergable

Por Mtro. José de Jesús Ruiz Fernández

Hablar del Municipio en México es hablar de la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados. La duración de las gobiernos, en la mayoría de los 2,469 municipios que de acuerdo con el INEGI existen en el País al 2020, es de tres años. A partir de la reforma electoral del 2014, los presidentes municipales, regidores y síndicos, pueden ser elegidos para un período adicional, siempre y cuando este no sea superior a tres años.

Aún con este panorama, se presenta complicada la continuidad de las políticas públicas municipales. En el mejor de los casos, un ayuntamiento en el que se dé la reelección de sus integrantes, tendrá hasta 6 años para continuar con la visión plasmada en su Plan Municipal de Desarrollo. Contaría también con servidoras y servidores públicos que, para ese momento, ya habrían superado la básica curva de aprendizaje para el desarrollo de sus funciones, lo que supondría eficiencia en el desempeño.

Sin embargo ¿se podría considerar como suficiente la sola continuidad temporal de un gobierno para garantizar su éxito en el ejercicio de las funciones que le corresponden? Ir más allá del cumplimiento de indicadores mínimos de eficacia y eficiencia precisa de una visión de más largo plazo, de una planeación eficiente y de la profesionalización de quienes desempeñan funciones públicas.

En 1994, el Municipio de León, Guanajuato, dio un importante paso para la dinámica de los gobiernos municipales en México, con la creación del primer Instituto Municipal de Planeación. Este modelo de organismo pone en la mira de los gobiernos municipales la importancia de la continuidad, de la visión estratégica, de la capacidad de análisis y comprensión de datos para toma de decisiones, entre otros aspectos de gran relevancia. A la fecha, casi 30 años después, existen en el país alrededor de 70 institutos municipales de planeación que, en su mayoría, funcionan como organismos descentralizados, cuya denominación, integración y modelo operativo responden a las características y necesidades particulares del municipio que les crea.

No obstante lo anterior, al ser organismos descentralizados, un número de estos institutos no cuentan con suficiente influencia en la toma de decisiones, frecuentemente sus estudios y diagnósticos no resultan vinculantes para la administración en turno y, en ocasiones, su continuidad está sujeta a temas ajenos a los propios de su reglamentación.

Ante este panorama, se estima conveniente que se trabaje también en cambios importantes al interior de la administración municipal centralizada. Uno de estos pasos, que por años ha estado en la agenda pública cuando de municipios se habla, es la adopción del servicio profesional de carrera municipal. Algunos municipios realizaron en su momento aproximaciones esperanzadoras, a través de la adopción de reglamentos municipales en la materia, contrataciones bajo esquemas sustentados en el mérito profesional, entre otros. Sin embargo ¿en cuántos municipios del país podemos decir que existe una verdadera profesionalización del servicio público?

Es importante considerar que no se trata de la sola inclusión reglamentaria del concepto; se trata de la instrumentación de un sistema completo y funcional de servicio profesional de carrera, que considere todas las vertientes de incidencia del sistema en la operatividad de la estructura municipal. Por supuesto, no puede darse en un solo momento todo el esfuerzo; debe llevarse a través de un proyecto con etapas bien definidas, de mediano a largo plazo, que inicie con las áreas operativas más relevantes por las responsabilidades que les corresponden.

Lo anterior generaría la posibilidad de que los distintos sectores operativos del ayuntamiento cuenten con personal, cuyo acceso y permanencia dependan enteramente de sus capacidades, de su actualización continua, de sus méritos profesionales, de la medición objetiva de su desempeño y, por supuesto, del conocimiento y dominio de los instrumentos de gestión que utilizan para la implementación de las políticas públicas de su competencia.

La sociedad civil juega un papel de enorme relevancia en la adopción de este esquema. Cámaras, colegios, organizaciones no gubernamentales, entre otros, pueden incidir de manera determinante en la voluntad política, necesaria para transitar de la propuesta a la realidad. Finalmente, la profesionalización de los gobiernos municipales es de interés y beneficio común.