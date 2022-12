La belleza; un valor urbano indispensable

Si bien la belleza es algo que para muchos es subjetivo, es un valor que contagia porque provoca sentimientos que van desde la paz, el gozo, la alegría, hasta la depresión más profunda generada por su ausencia y es que ante la falta de esta, la percepción de desorden, suciedad, caos, sobreviene la perdida de la autoestima, la inseguridad, el riesgo.

La belleza de las ciudades se observa de muchas maneras, no es sólo un tema de arquitectura, lo es de cultura, de expresiones populares como el deleite de estar en el Centro del Puerto de Veracruz en un sábado en la noche bailando el tradicional danzón, o un paseo por la Av. Madero del centro histórico de Morelia, donde el bullicio, la música, las luces, la arquitectura se conjugan para hacernos sentir, seguros, integrados al entorno, orgullosos y con la autoestima muy alta.

Hace unos años, en los barrios populares en las zonas altas en la Ciudad de Pachuca las autoridades con las comunidades que ahí habitan hicieron un ejercicio de pintar sus fachadas en un programa que se denominó “aquí nos pintamos solos” el resultado fue sorprendente, no solo se embelleció el paisaje, con él, los vecinos orgullosos pusieron focos en sus fachadas y los niños volvieron a las calles y la incidencia delictiva se redujo.

La belleza como un derecho

Todos los habitantes de las ciudades, viéndola a esta como un bien colectivo tienen el derecho a disfrutarla y no a padecerla. Hablamos mucho del derecho a la ciudad, pero ese esta cancelado para quienes viven en laderas, barrancas, lechos de arroyos, áreas de riesgo, porque ahí la autoridad no solo es y ha sido omisa, simplemente no existe o no se manifiesta.

Rescatarlas del desorden, del caos de la suciedad es el gran reto. Si queremos que ahí exista seguridad, dotarlas de servicios, de sumar arquitectos, sociólogos y artistas que las hagan habitables es el primer paso.

Parecería una misión imposible rescatar a esas zonas urbanas de la marginación y la violencia, sin embargo, cuando surgen iniciativas que estimulan experiencias estéticas entre los habitantes el proceso de cambio se nota.

En Rio de Janeiro, Brasil, un pequeño grupo de profesionales, arquitectos, sociólogos y artistas plásticos incluido un fotógrafo renombrado, en una favela de nombre “La mare”, impulsaron con éxito un concurso de fotografía de la favela para que los habitantes se vieran así mismos y a través de esta experiencia reflexionaran sobre el simbolismo y la naturaleza atemporal de las imágenes. La fotografía como expresión estética, compartida con la comunidad, despierta la imaginación y en muchos casos un anhelo de transformación.

Con esas semillas del arte fotográfico surge un anhelo transformador que se convierte en un programa que con financiamiento del BID impulsado por el gobierno de Brasil de urbanización y de ordenamiento urbano en muchas favelas de Rio de Janeiro, provoco cambios notables en el paisaje, en la conducta y en la seguridad de los sitios intervenidos.

Saneamiento, movilidad, mejoramiento de vivienda, iluminación y alumbrado, acciones siempre desarrolladas de la mano de la comunidad, adecuación de sitios para la música, el baile, funciones de cine en plazas públicas, concursos para pintar en muros o bardas impulsando el arte urbano, hacen la diferencia.

De la mano del mejoramiento y el embellecimiento crece la autoestima y con ella la seguridad, el sentido de pertenencia, el bullicio y la reducción significativa del delito.

La seguridad en las ciudades no solo depende del número de policías, patrullas o rondines, tiene mucho que ver con la belleza, con la imagen urbana, donde los ciudadanos con su presencia dan seguridad a los espacios.



Mtro. en Arq. Juan L. Kaye Lopez

Asociación Mexicana de Urbanistas, AC

