Diversos analistas han concluido —dada la inoperancia, desinterés y probada incapacidad del gobierno de AMLO— que el sexenio ha terminado y que lo único que veremos en el tiempo que formalmente le resta es el despliegue, con todos los recursos a su alcance, de una campaña con rumbo al 2024.

Sabedor de que ya no puede hacer gran cosa por su gestión, López Obrador se ocupa de mantener viva su “Cuarta Transformación” del único modo en que esto es posible: discursivamente, a través de la agobiante conferencia mañanera alrededor de la cual gira la mayor parte de su fracasado ejercicio gubernamental. Además de este performance cotidiano donde los hechos y datos duros son siempre prescindibles, el Presidente se dedica magistralmente a aplicar la que bien podría ser su máxima de no ser porque ya ha sido ampliamente utilizada por otros líderes populistas: polariza y vencerás.

Esta fórmula que exalta la diferencia entre el “pueblo” y sus “enemigos”, o —como estamos viendo— los probos “representantes populares” y los “traidores a la patria”, es muy vieja y está en todos los manuales de procedimiento de los más exitosos líderes autócratas y populistas del mundo. Le sirvió a Perón (que hizo todo por los “descamisados”) y le sigue sirviendo a Kim Jong-un para justificar todas sus demenciales acciones que “protegen al pueblo” coreano de la “ambición imperialista”.

Sin embargo, es un hecho que el líder de la Cuarta Transformación no podrá seguir los pasos de muchos de sus ídolos y amigos con los que comparte esta inspirada visión de la política. Tendrá que irse en el 2024 porque todo indica que México, por muy golpeado que se encuentre por la pandemia, la crisis económica y el sinfín de torpezas y atrocidades de su gobierno, es más grande y resistente que lo que él y su partido suponían. Así que sólo le resta concentrarse en un tipo de sucesión presidencial —muy acorde con el “dedazo” priista— que le asegure continuidad a su proyecto (por así llamarle a las ocurrencias e improvisadas consignas que han dado forma a su “plan” de gobierno) y, lo que no es menor, impunidad para él y su círculo más cercano.



No obstante la genialidad política que le atribuyen sus seguidores —y no pocos de sus adversarios, aunque la consideran más bien perversidad— López Obrador enfrenta algunos problemas y acaso errores de cálculo muy serios para transmitir y conservar, al menos por otro sexenio, el poder del que tanto gusta pero que tan poco ha sabido administrar. El primero es que la sucesión anticipada, tal y como él la está manipulando, produce inevitablemente un gran desgaste para la maquinaria gubernamental y de su partido (que son lo mismo), pero especialmente para los candidatos de Morena que aparecen en la lista “oficial”: Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. El caso de Ricardo Monreal es, como se sabe, el de un outsider dentro de Morena: “no soy parte del club, pero tampoco soy corcholata”. Lo cierto es que el “dueño” del proceso sucesorio no lo quiere incluir oficialmente en la contienda. ¿Será un honor estar con Obrador hasta el final?

En el desgaste del que hablamos hay que considerar las nuevas ilegalidades y atropellos que su partido y él seguirán acumulando en los próximos dos años para impulsar su “proyecto”. Nos podemos imaginar perfectamente a diversos funcionarios del gobierno desviando grandes cantidades de recursos públicos para propaganda y movilizaciones; a los dirigentes partidistas ignorando las amonestaciones del INE y el TRIFE (que seguirán ahí a pesar de todas las andanadas en su contra); al secretario de gobernación disponiendo nuevamente de los aviones de la Guardia Nacional para sus mítines partidistas, y hasta al propio Presidente acompañando a su “gallo” por todo el país y llamando abiertamente a votar por él en lo que será una de las campañas más sucias de la historia nacional. Pero todo eso tendrá costos diversos.

La popularidad de AMLO es enorme, pero no es infinita. El último reducto del lopezobradorismo será sin duda una masa de fanáticos, pero es evidente que no la constituirán los que votaron por él en el 2018, unos 30 millones de ciudadanos, y que en su inmensa mayoría distan mucho del fanatismo. Igualmente, sólo alguien muy dispuesto a las cuentas alegres podría suponer que los 15 millones que participaron del reciente ejercicio revocatorio estarán con él en 2024. No. La gran mayoría de los que lo votaron y aun de los que siguen convencidos hasta el día de hoy de las bondades de su gobierno no son fanáticos, sino gente que ya está viendo o sufriendo en carne propia las decisiones erróneas y catastróficas de esta administración.

Los electores mexicanos, como lo son todos en el mundo donde hay elecciones libres, son —legítimamente— volubles. Y con todo lo que ya se les está viniendo encima (una grave pérdida del poder adquisitivo, violencia e inseguridad crecientes, mayor desigualdad y el profundo deterioro del sistema de salud y educativo, más escándalos mayúsculos de corrupción y ausencia total de transparencia) simplemente no veo cómo se los pueda mantener como simpatizantes del gobierno hasta el final.

Pero hay otro problema: la popularidad no se transmite mecánicamente. El Presidente podrá jugar al destape y luego a apoyar con absoluto descaro (y eso es lo que hará) a quien le resulté más funcional para sucederlo en Palacio Nacional, pero su candidato no heredará automáticamente su popularidad. Por lo demás, al poner desde hoy a competir entre sí a todos los morenistas aspirantes a la presidencia los expone a un escrutinio público mayor. Ejemplos sobran: la jefa de gobierno de la CDMX, con absoluto desaseo e imprudencia, descalifica a la empresa noruega que ella misma contrató para llevar a cabo el peritaje del desplome de la Línea 12, dejando claro que no le gustó lo que dice el dictamen final. Ebrard debe estar feliz con que sea ella la que pague los platos rotos de la obra que él construyó a toda prisa, pero no tanto por aparecer como el que se dobla ante el gobierno de Biden frente al tema migratorio. Adán Augusto López, tan populachero como su paisano, ya entendió que estas “no son enchiladas” y que en esta arena se pasa fácilmente de la aclamación a la rechifla. Monreal, por su parte, sonríe pensando —quizás con toda la razón— que desde el Senado lo peor que le puede ocurrir es convertirse en factótum de la sucesión presidencial real, no de la que imagina López Obrador.

Por lo pronto, la consigna presidencial sigue siendo polarizar: atacar cotidianamente a los “enemigos del pueblo”, promover su linchamiento, seguir divulgando que el INE es muy caro y no defiende la verdadera democracia popular, directa o de asamblea que tanto gusta a los morenistas; en fin, odiar intensamente para ser odiados de igual forma y —mucho ojo— no sólo distraer de los enormes problemas del país como piensan algunos, sino crear un ambiente favorable para su radicalización y justificar así su creciente autoritarismo.

