Transformación digital en servicios financieros: ¿cómo enfrentar los desafíos?

Tengo la suerte de tener un trabajo que amo. La mejor parte es que, semanalmente, me encuentro con líderes inteligentes y curiosos, de diferentes bancos de México. En estas reuniones, la mayoría de nuestras conversaciones se centran en las nuevas tendencias digitales en el mercado financiero mundial. Las conversaciones generalmente están estructuradas y siguen este orden: conocer personas en un banco, presentar tendencias globales clave en el mercado bancario, responder algunas de sus preguntas y, finalmente, sugerir acciones que pueden tomarse para beneficiarse de estas tendencias.

Ahora, ¿te estarás preguntando qué aspecto de mi trabajo disfruto más? Lo que más disfruto es cuando me hacen preguntas específicas que me hacen pensar. Ayer fue uno de esos días. Yo, junto con el equipo, presentamos nuestro punto de vista sobre la transformación digital a un banco.

Presenté las tendencias globales clave, el panorama de innovación de la transformación digital: sus beneficios y los factores clave de éxito. Hasta ahí, iba como una presentación habitual, hasta que el CIO del banco nos interrumpió y preguntó: "¿Cuáles son los tres problemas más importantes que podría enfrentar cuando comienzo el programa de transformación digital en el banco?" Respondí al instante. La respuesta a esta pregunta la tenía bien preparada. Respondí: “Los problemas clave podrían ser el déficit de talento en la organización, por ejemplo, en áreas de experiencia digital del cliente, datos y análisis. Otros problemas pueden estar relacionados con la resistencia de la organización a los cambios que amenazan el estatus quo, y algunos problemas tecnológicos como la herencia de procesos complicados que puede dificultar el progreso y la arquitectura de datos que, a su vez, puede ser inadecuada para lanzar productos digitales y en general para la experiencia digital del cliente.

Tan pronto como respondí, llegó la pregunta de oro del CIO; una pregunta que me hizo pensar. Él preguntó: "Si no mitigo estos problemas, ¿Qué pasará?, ¿Qué puedo perder si simplemente ignoro estos problemas, no trabajo para resolverlos y sigo en mi camino a una transformación digital?”

No esperaba esta pregunta. La respuesta simple podría ser, si no mitigas estos problemas tu programa de transformación digital fracasará. Pero no podría ser tan directo. Como consultores, se nos paga para dar respuestas estructuradas y bien medidas. Para garantizar una buena respuesta estructurada, me tomé unos segundos y luego respondí de una manera típica de consultoría, diciendo que visualizo tres problemas si no mitigas los desafíos.

Y aquí está mi respuesta: En primer lugar, le dije al CIO que, si no considera estos desafíos en su transformación digital, el avance probablemente será más lento de lo esperado inicialmente. Continué diciendo que lo más probable es que el programa de transformación digital se caracterice por una explosión inicial de entusiasmo, pero como la inversión ofrece retornos limitados, no obtendría el apoyo de liderazgo superior a largo plazo.

En segundo lugar, mencioné que también podría ser difícil escalar soluciones en todo el banco. Dado que no resolvería el problema de déficit de talento; preveo que atraer el talento apropiado a las ubicaciones correctas puede dificultar la escalabilidad de la solución en varios departamentos. En tercer lugar, esperaría un impacto insuficiente en los resultados. Por lo tanto, le sugiero encarecidamente que desarrollen estrategias y resuelvan estos desafíos desde el principio.

Continué y dije: “La mayoría de los clientes que actualmente tienen éxito en su transformación digital, han centrado sus programas en lo siguiente: abordar los problemas de modernización de la arquitectura heredada, fomentar la aceptación interna y el apoyo de los líderes, fomentar y adquirir nuevos talentos, y modernizar su arquitectura de datos. Pareció que el CIO estaba de acuerdo con la respuesta y después de unos minutos terminamos nuestra conversación. Posteriormente, todos salimos a almorzar juntos, donde continuamos nuestra discusión. Y durante la comida estaba en la otra parte de mi trabajo que me gusta - las conversaciones informales durante el almuerzo.

