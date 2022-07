Bien dice el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, en los spots de radio que repiten todos los días y a todas horas, que “amor con amor se paga”. Resulta, nos hacen ver, que su hermana, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, ocupa una plaza como secretaria técnica de la Comisión de Vigilancia en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, por la que percibe un sueldo bruto mensual de 141 mil 394 pesos. Nos cuentan que la regla de pobreza franciscana que se predica desde Palacio Nacional tiene “excepciones”, pero aparecen más y más, tanto que ya no lo son. ¿Y qué habrá sido de aquello de desterrar las prácticas del pasado y ser diferentes?

Robos a la Marina, ¿bajo la alfombra?

Nos comentan que el pasado 10 de junio, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina (Semar), reconoció que la institución ha detectado el robo de equipo militar por parte de marinos para venderlo a grupos criminales y que los ha dado de baja porque “es muy difícil meterlos a la cárcel”. Al preguntarle vía Transparencia a la Marina más detalles sobre este delito, respondió que “en los expedientes y base de datos de esta secretaría no obra expresión documental que dé cuenta de la existencia de la misma”. ¿Será que el almirante tiene “otros datos” exclusivos que no tiene toda la institución? ¿O será que en realidad se da de baja a los elementos sin oficializar la causa ni seguir judicialmente los casos, con la intención de esconder tan delicado tema bajo la alfombra?

Herrera en el “Mexican One”

Nos cuentan que el pasado jueves, en el vuelo de United Airlines de Washington a la Ciudad de México, bautizado por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, como “Mexican One”, además de empresarios y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, voló el extitular de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, quien actualmente ocupa el cargo de director de Gobierno del Banco Mundial, con sede en la capital estadounidense. Alejado de los reflectores y con bajo perfil, Herrera no interactuó con sus ex compañeros del gabinete federal ni con Salazar; incluso, nos comentan, tras bajar de la aeronave hizo fila y pasó por migración como cualquier ciudadano que no pertenece a la burbuja de la clase política nacional.

Las corcholatas y los riesgos

Nos cuentan que en la competencia de corcholatas de Morena para el 2024 hay de riesgos a riesgos. Este fin de semana, Adán Augusto López viajó a Jalisco y dijo que no estaba haciendo campaña, pero soltó la frase de que en el 2024 va a empezar la “revolución de la cuarta transformación” y en seguida pareció darse cuenta de que eso podría sugerir que hará falta una rebelión frente a lo hecho en este sexenio, así que corrigió: “una evolución de la 4T”. Riesgo verbal. Y en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se presentó en Topilejo, donde apenas hace unos días se produjo el enfrentamiento a balazos entre policías e integrantes de Los Chapitos, y dijo que en ese lugar irá puerta por puerta llevando los programas sociales para atacar las causas de la violencia, como dice con frecuencia el presidente López Obrador. Eso sí, hubo muchos elementos de seguridad cuidando la visita, de civil y uniformados. No era para menos. Había riesgos.