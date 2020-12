Gran victoria de Hovland en México

El noruego Viktor Hovland realizó un gran cierre en la cancha de El Camaleón, con birdie en el difícil par-4 del hoyo 18, para hacer a un lado a Aaron Wise por un golpe de diferencia cuando éste había firmado una tarjeta de 63 impactos, ocho-bajo par, que lo llevó a los 19-bajo par en el score acumulado, en la edición 2020 del Mayakoba Classic.

En esta ocasión la victoria fue para Hovland, su primera en el PGA Tour desde que se llevó el Puerto Rico Open en 2019. En una jornada final con lluvia, dos jugadores tuvieron la oportunidad de ganar al llegar al hoyo 18; Wise y Hovland, quien con tarjeta final de 65 golpes, seis-bajo par, se llevó el triunfo.

Parecía que podría darse una victoria latina, con el argentino Emiliano Grillo, ya que tomó ventaja con tarjetas de 66-63-68, pero la ronda final no fue su día. Grillo, Hovland y Hoge estuvieron trenzados en una gran batalla final siendo acechandos de cerca por jugadores peligrosos como Wise, Adam Long, Tony Finau, Brendon Todd, Harris English, Lucas Glover y Billy Horschel.

El mexicano Carlos Ortiz y el argentino fueron los mejores latinoamericanos, en el octavo sitio con 15-bajo par, junto con Brendon Todd. Hovland realizó una vuelta final excepcional, cuatro birdies en los primeros nueve, dos birdies en la segunda vuelta con un doble hasta el 12. Fue en este momento que surgió Wise, quien venía hilvanando birdies, con sensacionales tiros a la bandera. Acertó tres birdies y espectacular águila en el par-5 del hoyo 7, para meterse a la disputa por el título.

Ya en 19-bajo par, Wise pudo haber embocado birdies en los hoyos 17 y 18, pero falló. Así, en 19-bajo par, empatado Wise, llegó Hovland al hoyo 18, cuando parecía que el torneo se iría a desempate. Pero el de Noruega evidentemente tenía otros planes y con una calma de gran veterano, embocó el putt para birdie de la victoria, desde cuatro metros en el green del hoyo 18.

Abraham Ancer tuvo destellos, pero solamente logró llegar a 14-bajo par, con vuelta de 66 golpes, cinco-bajo par. Empató con Justin Thomas Max Homa, Maverick McNealy y un impresionante amateur, Austin Eckroat, que cerró con un contundente 65. Jhonattan Vegas en el lugar 20, en 12-bajo par; Joaquín Niemann en el puesto 23 y Camilo Villegas en el lugar 32 (-9).

En la LPGA, la veterana Angela Stanford disparó ronda final de 67 impactos para llevarse el Volunteers of América Classic en Texas y llegó a su séptimo título en la LPGA por margen de dos golpes sobre las coreanas Inbee Park y So Yeon Ryu y la estadounidense Yealimi Noh. Stanford, de 43 años, no ganaba desde el Evian Championship de 2018. La mexicana Gaby López, luego de un excelente 69 en la ronda sabatina, firmó 78 finales y culminó en el puesto 58, con 294 golpes 10-sobre par.

Les recuerdo como siempre que... Jugar golf es ¡Hacer amigos! Hasta la próxima.

