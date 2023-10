Verástegui se multiplica con candidatura y película

Eduardo Verástegui no descansa y aprovecha el momento de popularidad que está teniendo para proyectarse en todos los aspectos. Mientras en México busca la candidatura la presidencia del país, en España se realiza una intensa campaña publicitaria de su película “Sonido de libertad”, que llegó ayer a las salas. Hasta allá acudió el actor y productor junto al director Alejandro Monteverde. Camiones oficiales del gobierno de España que se trasladan del centro a las periferias de Madrid lucieron espectaculares anuncios del filme. En la premier, Verástegui expresó al público sobre esta historia que aborda el tema de la trata de niños: “Juntos somos más fuertes y con esa fortaleza no me cabe la menor duda de que vamos a poder terminar con esta terrible realidad”, tras lo cual se escuchó el aplauso de los asistentes.

Hija de Bárbara de Regil presume amor por el arte

Decidida a demostrar su amor por el arte a pesar de las críticas, Mar de Regil, la hija de Bárbara de Regil ahora no sólo pinta y diseña moda, sino que también se interesa por obtener piezas de arte únicas como un Balloon Dog que adquirió y presumió en sus redes sociales. Las populares figuras de colores creadas por el estadounidense Jeff Koons simulan ser un globo en forma de perrito y pueden llegar a costar hasta 58 millones de dólares. “Amo mi nueva adquisición, ¡yeees!”, dice emocionada Mar con una fotografía de la pieza.





Foto: Instagram @marderegil._





Confunden a Sussie 4 con Suzi Quatro

El público asistente al festival I love dance que se vivió el domingo pasado en el Pepsi Center se quedó un poco confundido cuando apareció el grupo sorpresa de la edición 2023. Lo que pasa es que cuando los conductores anunciaron gritando que sería Sussie 4, muchos se emocionaron porque no podían creerlo, sin embargo, se llevaron una decepción porque creyeron que en realidad se trataba de Suzi Quatro, cantautora estadounidense-británica, en lugar del grupo mexicano, debido a que ambos se pronuncian igual… de todas formas los tapatíos se supieron adaptar bien al evento a pesar de que ellos no surgieron en la década de los 90, como el resto de las agrupaciones.









